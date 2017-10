Lasenggong aktor tsinugi sa ginagawang pelikula, lagi na lang pasaway sa shooting By Cristy Fermin Bandera

DATI nang mahilig uminom ang isang sikat na male personality, pero alam niya kung kailan siya magpapakalasing, may pagpapahalaga pa siya nu’n sa kanyang trabaho. Kapag meron siyang trabaho kinabukasan ay umiiwas muna siya sa sobrang paglalasing, ‘yung halos gumagapang na siya sa pag-uwi, patikim-tikim lang muna siya. Kuwento ng aming source, “Pero naman! Kapag na-check niya mula sa handler niya na wala siyang trabaho kinabukasan at solong-solo lang niya ang maghapon, talagang super-inom siya, wala na siyang pakialam sa mundo, sinusulit niya talaga ang chance! “Wala siyang taros sa pag-inom, laklak lang siya nang laklak, tutal naman, e, wala siyang trabaho sa susunod na maghapon ng buhay niya. “‘Yun ang time na talagang tinutuyo niya ang bote, ‘yung ituwad mo man ‘yun, e, walang kahit isang patak na babagsak, ganu’n siya kapag walang trabaho nu’n,” kuwento ng aming impormante. Pero ang disiplina ng sikat na aktor ay wala na ngayon. Ano bang may trabaho pa siya kinabukasan kaya kailangan siyang mag-behave? “Wala na ‘yun ngayon. Kahit alam niyang may taping pa siya kinabukasan at kailangan niyang magpahinga, walwal pa rin siya nang walwal. Wala na siyang pakialam kung may trabaho man siya the next day. “Wala na siyang disiplina, arya na lang siya nang arya, napakalaki ng difference ng mga ginagawa niya ngayon kesa nu’n. Talagang nagpakalulong na siya sa kaiinom, matindi ang mga taong nakapalibot sa kanya ngayon, hindi magandang influence!” madiin pang sabi ng source. Sa isang pelikulang ginagawa niya ngayon ay pinalitan na ang sikat at magaling na aktor. Nagagastusan kasi ang produksiyon sa kahihintay sa kanya. “Palagi siyang late. At sobra ang pagka-late niya! Kalahating araw siyang hinihintay ng mga co-stars niya at ng production, sobrang abala ‘yun! Matinding gastos ang ibig sabihin nu’n!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, walk in the park lang ang BI na ito, getlak na getlak n’yo na siguro kung sino ang aktor na ito na sayang na sayang ang career.

