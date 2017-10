Marlo gagawin lahat para gumaling ang inang may stage 4 breast cancer

GAGAWIN ng Kapamilya singer-actor na si Marlo Mortel ang lahat para gumaling ang kanyang inang patuloy na nakikipaglaban sa cancer.

Isa sa mga naisip ng binata na paraan para makalikom ng karagdagang halaga para sa pagpapagamot ng kanyang nanay ay ang pagko-concert. Sa darating na Oct. 13 ay magaganap na ang kanyang “Songs For Mama” benefit show sa The Elements, Centris, Quezon City.

Makakasama niya rito as special guest sina Maymay Entrata, Kisses Delavin, Michael Pangilinan at Jed Madela. May special participation din sa concert ang dati niyang ka-loveteam na si Janella Salvador.

Sa pagbisita ng binata sa Tropang Bandera Zone (TBZ), ang showbiz web show ng BANDERA, ikinuwento nito ang ginagawa niyang paghahanda para sa concert. In fairness, hindi mo mababanaag sa mukha ng singer-actor na meron siyang mabigat na pinagdadaanan ngayon.

Kwento ni Marlo, na isa rin sa mga co-host ng Umagang Kay Ganda, galing ang idea ng benefit concert sa friend niyang si Joseph Marco. Mula roon ay nagsimula na siyang mag-organize. Siya talaga ang nag-invite sa mga magiging guest niya.

Abot-langit din ang pasasalamat niya sa kanyang loyal fans na gumagawa rin ng effort para maging successful ang show. Maraming inspirational songs ang mapapakinggan sa concert ni Mortel, meron ding duets kasama ang kanyang mga guest.

Sa ngayon, bilang nag-iisang anak, naka-focus si Marlo sa pagtratrabaho at pag-aalaga sa kanyang ina. Madalas nga raw ay sa ospital na siya sinusundo ng staff ng Umagang Kay Ganda kapag may shoot sila sa ibang lugar. Ginagawa niya itong motivation sa kanyang trabaho.

“Ang concert na ito ay ginawa ko for my mom kasi meron siyang stage 4 breast cancer. Lahat po ng kikitain nito ay mapupunta directly to her medical needs and treatments. Malaki po itong bahagi ng aming lives, so sana suportahan n’yo kami,” ani Marlo.

Inamin din ng binata na nagkakaroon na rin ng kumplikasyon ang sakit ng ina, “Hindi siya ganu’n ka-okay kasi recently, kaya ko ito ginawa kasi ako lang nagwo-work sa amin kailangan talaga ng more, financially.

“Nu’ng summer nag-open heart surgery na siya, nagkaroon ng lung operation, madaming operations eh, ngayon sa ospital ako umuuwi dahil nandu’n siya. Ngayon may bukol na naman siya na ginagamot, so hoping and praying for the best,” pahayag pa ng TV host-singer.