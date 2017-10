Ex-Starstruck avenger nakabawi matapos makulong dahil sa droga

NAAALALA n’yo pa ba ang Starstruck 3 Avenger (2005) na si Vivo Ouano? Ka-batch niya sa nasabing artista search ng GMA 7 sina Marky Cielo (R.I.P.) na siyang naging Ultimate Male Survivor, Jackie Rice, Iwa Moto at Arci Muñoz.

Napanood si Vivo sa ilang programa ng GMA noon tulad ng Love To Love at Zaido, Pulis Pangkalawakan. Makaraan ang ilang taong pamamahinga sa showbiz, naging maingay ang pangalan ng dating Kapuso actor nang maaresto siya sa isang drug bust operation noong 2011 at nakulong sa Camp Crame. Na-dismiss din ang kaso laban sa kanya makalipas ang ilang buwan.

Kamakailan, nakausap ng ilang miyembro ng entertainment media ang aktor sa presscon ng 3-act sexy-comedy stage play na “Solo Para Adultos (For Adults Only)” kung saan isa siya sa mga bida. In fairness, napakalaki na ng ipinagbago sa itsura ni Vivo, bukod sa mas gumuwapo siya ay mas naging hunk din ang kanyang dating.

Ayon sa aktor, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan uli siya ng chance na makabalik sa pag-arte, “Siguro it’s God’s will na rin para makabalik ako. More than five years akong natigil. I prayed for his guidance kung para ba sa akin ba talaga ang showbiz o hindi. Nag-join ako sa auditions until makapasok nga ako sa Wildflower. Nakagawa rin ako ng isang episode ng Tadhana sa GMA. Tapos napasama ako dito sa ‘Solo Para Adultos’. Sana nga magtuloy-tuloy na.”

Walang manager ngayon si Vivo dahil, “May mga nag-aalok pero ang gusto nga nila maging magkarelasyon kami. Ganu’n daw kasi talaga ang kalakaran sa showbiz. Pero mas gusto ko ‘yung magkatrabaho ako nang walang ginagamit. Tsaka, may asawa na ako, dalawa na ang anak ko.

“I want to make it on my own. Sabi ko, kung hindi talaga para sa akin ang showbiz, hindi ko ipipilit. Pero salamat nga sa Diyos dahil may mga dumarating pa ring projects,” aniya pa.

Sa sex-comedy stage play na “Solo Para Adultos”, gagampanan ni Vivo ang karakter ni Alfred, isang masahista na ex-lover ni April “Congratulations” Gustilo (dating co-host ni Willie Revillame sa Wowowee), na isa nang sikat na porn star sa Amerika.

Magiging customer niya si JV San Miguel (gagampanan ni John Raspado, current Mr. Gay World), na isa namang kilalang hunk actor pero bading pala. Mai-in love si John kay Vivo at nangakong gagawin siyang sikat na artista. Bukod sa sex scenes nila ni April sa play, pumayag ding magkaroon ng maiinit na eksena ang aktor kat John.

“Okay lang naman sa akin. Stage play naman ito and as the title says, it’s meant For Adults Only, Solo Para Adultos. This is my first theatre acting at enjoy naman. Tsaka iba naman ang atake nito, nakakatawa siya kahit medyo bold and daring.”

Makakasama rin sa play na ito ang Singaporean actress-TV host Tori Garcia, na gaganap bilang Georgina, ang tinaguriang Scandal Queen; Andres Vasquez (dating contestant sa Protege ng GMA 7), bilang si Nicolas, isang macho dancer na gagawin ang lahat para lang makapasok sa showbiz; dating That’s Entertainment member na si Brylle Mondejar bilang gay director; at Mosang as the lesbian manager of John.

Ayon pa kay direk Bong, “This play is also a commentary about some real happenings in local entertainment. I want to thank Red Lantern Productions for producing this.”

Mapapanood na ang “Solo Para Adultos” sa Oct. 20, 8 p.m., sa Music Museum directed by Alejandro “Bong” Ramos. For tickets, tawag lang kayo sa Ticketworld (891-9999). Para sa karagdagang detalye tungkol sa play, follow @SoloParaAdultosthePlay sa Facebook, Twitter at Instagram.