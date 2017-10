Noven Belleza type maging leading lady si Anne

SA nakaraang launching ng unang album ni Noven Belleza na “Ako’y Sayo” ay inihahalintulad siya kay April Boy Regino dahil halos pareho raw sila ng boses.

Kuwento nga ng album producer ni Noven na si Jonathan Manalo, “Kung ika-categorize nga po ‘yung boses ni Noven is Pinoy na Pinoy, very fitting ‘yung title na The New Kundiman King kasi style niya, original OPM sound at wala ng ganu’ng boses. Ang huling boses na narinig natin ay si April Boy. Pinoy na Pinoy ‘yung emosyon, kung paano ang hagod ng boses and this generation, April Boy would be Noven.”

At dahil ang orihinal na King of Kundiman ay si Ric Manrique kaya naman tinanong si Noven kung kilala niya ang singer, “Nu’ng elementary po ako ang kinakanta ko sa school namin na kundiman songs, ‘Bituing Marikit’ at ‘Pakiusap’. Pero hindi ko po kilala si Ric Manrique,” say ng Tawag ng Tanghalan season 1 grand winner.

Natanong si Noven kung ano sa mga awiting nakapaloob sa album niya ang gusto niyang ialay sa kanyang kasintahan na nasa probinsya.

“Sa girlfriend at sa mga taong naniniwala at patuloy na sumusuporta, itong Ako’y Sayo (sabay kanta ni Noven),” anang mang-aawit na taga-Negros Occidental.

Magaling kumanta si Noven Belleza ayon na rin mismo sa album producers niya sa Star Music kaya tinanong kung nahirapan siyang mag-record ng mga songs niya sa first album niya.

“Mayroon po kasi hindi lang po basta magre-record ka o kakanta ka, kailangan po lagyan ng emosyon.

Sobrang nahirapan po kami ni sir Jonathan kasi nu’ng nag-start na kami (mag-record), lagi kaming nananalangin na bigyan ako ng tamang emosyon sa recording, iyon po kasi ang importante,” kuwento ni Noven.

Samantala, natanong din si Noven kung may plano siyang pasukin ang pag-arte dahil halos karamihan ng mga sumikat na singer ay naging artista, “Hindi ko pa po nai-imagine ang sarili ko mag-acting kasi hindi talaga ako (marunong), pero sabi nila, naaaral naman po ‘yan, ita-try ko po,” sagot ng binata.

Ang gusto raw niyang makatrabaho kung sakaling makapasok siya sa showbiz ay si, “Hindi ko talaga ma-imagine. Pero ang crush ko po si Anne Curtis,” nakangiting sabi ni Noven.

Anyway, successful ang ginanap na album launch ni Noven sa Starmall Alabang noong Set. 30.