Anong negosyo ang magpapayaman? (2)

Sulat mula kay Suzette ng San Jose, Tacloban City, Leyte

Problema:

1. Ako po ay dating OFW sa Kuwait. Matagal ako doon, almost seven years. Ngayon ay narito na ako sa Pilipinas at nais ko sanang magnegosyo na lang kasama ang aking mister at pamilya.

Naisipan kong kumonsulta sa inyo upang itanong kung ano ba ang magandang negosyo na bagay sa amin. Halimbawang tindahan ang maisip naming negosyo, anong mga kalakal ang dapat naming itinda?

2. Sabi kasi ng mitser ko, na isinilang noong February 14, 1980, magtinda na lang daw kami ng bigas at grocery sa bayan o sa palengke. Maganda po ba sa amin ang negosyong iyon? At anong negosyo po ba ang sa amin ay maaaring magpayaman? December 5, 1979 naman po ang birthday ko.

Umaasa,

Suzette ng Tacloban City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Sagittarius (Illustration 2.) ay nagsasabing basta’t mag-concentrate ka lang sa binabalak mong negosyong may kaugnayan sa pagkain o kaya’y tindahan, at pagkatapos ay nagkaroon ka ng katulong, assistant o kasama sa tindahan na isinilang sa zodiac sign na Capricorn o kaya’y Taurus, tiyak ang magaganap – mas madali n’yong mapapalago ang nasabing negosyo hanggang sa tuloy-tuloy na kayong umunlad at yumaman.

Numerology:

Ang birth date mong 5 at 14 naman si mister ay nagsasabing kung ang magiging kasama mo, katulong o assistant sa nasabing tindahan ay isinilang sa petsang 5, 14, 23, 8, 17, 26, 7, 16, 25, 4, 13,22, at 31, pagkatapos ang gagamitin n’yong business name ay 888 o kaya’y 555— iyon din ang kailangang lagi nyong piliin numero— sigurado na ang magaganap. Aasenso at madaling lalago ang inyong negosyo hanggang sa tuluyan kayong yumaman.

Huling payo at paalala:

Suzette, ayon sa iyong kapalaran, basta’t sundin mo lang ang mga rekomendasyong inilahad na sa itaas, at kung magsisimula na kayong magtayo ng tindahan na estilong mini-grocery o kaya’y kainan na estilong karinderya sa poblacion o sa bayan sa taon ding ito ng 2017, unti-unti na nga kayong uunlad, lalago ang kabuhayan, hanggang sa tuluyang yumaman. Nakatakdang mangyari ito sa taong 2034, sa edad mong 55 pataas.

