Mega di kayang kontrolin ang emosyon kaya laging ‘Negastar’ By Cristy Fermin Bandera

BINURA na ni Sharon Cuneta ang mga posts niya tungkol sa katatapos lang na Star Magic Ball. Sumama ang loob ng Megastar dahil siya yata ang pinakahuling pinadalhan ng imbitasyon ng pamunuan ng Star Magic. Ang katwiran ng singer-actress ay habampanahon siyang naglilingkod sa bakuran ng ABS-CBN, umalis man siya ay pansamantala lang nang lumipat siya sa TV5, pero bakit mukhang nakalimutan na siyang imbitahan sa katangi-tanging gabi ng Star Magic? May mga nakakaintindi sa kanyang sentimyento, pero siyempre’y hindi mawawala ang mga bashers ni Mega, masyado na raw nagiging OA ang singer-actress at sobrang nagiging emosyonal na dahil walang kinauuwian ang kanyang career. Sabi pa ng isang basher ni Sharon, “Tumatanda na kasi siya, pero hindi niya kayang i-handle ang pagkakaedad niya, kaya ganyan na siya ka-emotional!” Maraming hindi nagkakagusto sa mga huling posts ni Sharon, lalo na sa mga nangyayari sa kanyang personal na buhay, sana raw ay panatilihin na lang niyang pribado ang mga kaganapan dahil wala namang maitutulong ang mga netizens sa pagreresolba ng kanyang mga pinoproblema. “Siya pa rin ang maghahanap ng solution dahil siya ang nakakaalam ng kung ano ang pinagdadaanan niya, kaya why share it pa sa publiko? “Siya rin naman kasi ang gumagawa at nagpapalaki sa issue, kung tatantanan niya ang ganyan, e, di wala na sanang negative issues tungkol sa kanya?” komento naman ng kaibigan naming propesor.

