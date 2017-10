Singer-actress, bf hindi na marunong mahiya, masahol pa sa mga ahas kung maglingkisan By Cristy Fermin Bandera



HINDI naman nasusulasok, medyo nahihiya lang sa kanilang sarili ang mga kababayan nating nakakita sa isang nagkakaedad nang singer-actress, habang nagdi-dinner sila ng kanyang karelasyon. Sa pinakasulok na bahagi ng mamahaling resto sila pumuwesto, pero kitang-kita pa rin sila, inuusyoso pa rin sila ng mga kumakain sa sosyal na kainan. Totoo raw pala ang mga kuwentong lumalabas sa mga tabloids na parang takot na takot magkahiwalay ang magkarelasyon. Sobra kasi ang kanilang paglilingkisan. Kuwento ng isang source, “Hindi siyempre maiiwasang mapansin sila dahil sa pagpasok pa lang nila sa resto, e, para na silang mga sawa sa pagyayakapan. Parang pareho silang nangangailangan ng saklay dahil yakapan sila nang yakapan. “E, kung mga bagets pa sana sila, kaso, pareho na silang may-edad. Parang awkward nga namang makakita ng mga ganu’n na nagpi-PDA pa sa age nila, di ba? “Kung magtitigan sila, e, parang mine-memorize nila ang mga mukha nila. Hindi naghihiwalay ang mga eyes nila, parang salamin ang turing nila sa mga sarili nila, sa totoo lang! “At hindi pala sila umuupo nang magkatapat sa mesa, magkatabi sila, para talagang hindi na sila magkahiwaly. Nag-aalangan nga ang iba na tingnan sila dahil sa sobrang paglalambingan nila, e! “Mga yayamanin ang kumakain du’n, mga sosyalera, pero siyempre, kapag mga kilalang personalities na ang nakikita nila, e, nakikiusyoso na rin sila! “Kasi naman, hindi namimili ng lugar ang mag-jowang ‘yun! Araw-araw na nga silang magkasama dahil magka-live-in naman sila, e, kung bakit ganu’n pa rin sila kalambing sa isa’t isa kapag lumalabas sila! “Kung ganyan na sila in public, paano pa sila kapag silang dalawa na lang ang magkasama? ‘Yun sigurong pagiging malambing ng guy ang hindi kinayang mawala ng girl. Nagkahiwalay na sila nu’n, pero nagkabalikan sila uli, di ba?” nakataas ang kilay na kuwento ng aming impormante. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ewan na lang kundi n’yo pa matutumbok kung sinu-sino ang mga starring sa kuwentong ito. Promise!

