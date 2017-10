Aktres kung kani-kanino kumakabit, mismong ina ang tagasingil ng TF By Cristy Fermin Bandera

MAY mga personalidad talagang makikipagpitpitan ng balls para lang panindigan ang kanilang pagsisi-nungaling. Ewan kung paano nila ‘yun nasisikmura pero pinatatag na talaga ng panahon ang kanilang pagpapanggap. May mga artistang huling-huli na, pero gumagawa pa rin ng paraang mabaliktad ang istorya, ang mga reporters pa ang lumalabas na nag-iimbento lang ng mga kuwento. Tulad na lang ng isang female personality na may ginagawang milagro sa buhay pero kapag nalalantad ang kanyang ginagawa ay tigas sa kadedenay. Kuwento ng aming source na binaligtad ng female personality, “Napaka-liar ng babaeng ‘yun! Ilang beses na siyang gumagawa ng sideline, alam na alam namin ‘yun ng mga friends ko, dahil nasa circle din namin ang mga nakakasama niya nang short time! “Deny pa siya nang deny, samantalang ang kulang na nga lang, e, ang makasama nila kami ng mhin sa loob mismo ng hotel room! Maipagkakaila ba naman niya ‘yun? “O, di ba, nu’ng pumutok ang check na i-binayad sa kanya ng isang businessman, e, ang mommy pa niya ang kumuha ng cash na kapalit ng tumalbog na check? Ang usapan, e, ten o’clock nang umaga, pero nine o’clock pa lang, nandu’n na sa office ng negosyante ang mommy niya? “Bakit hindi masagut-sagot ng mommy niya ang tanong ng secretary ng businessman kung paano nagkautang sa kanila ‘yung tao? Basta raw! Meron bang sagot na basta lang? “Hindi niya kasi masabi-sabi na ang kukunin niyang pera, e, pinagkabuhayan ng anak niya sa sandaling oras lang! Sige, magdenay pa sila nang magdenay, marami pang ibang milagrong li-litaw sa kagaganyan nila! “Buti nga at tahimik lang ang isang close friend ng negosyanteng naka-base sa ibang bansa na kinarelasyon ng babaeng ‘yun, pero behind his back pala, e, may ginagawa pa rin siyang milagro! “Ipinagpatayo na nga siya ng bahay, nagbigay pa ng puhunan para sa negosyo kuno ng mommy niya ‘yung tao, pero pinependeho pa rin niya! “Naku, hindi nababagay sa kanya ang name niya, napaka-misleading ng pangalan niya! Hindi rin siya morena, mestiza siya, ‘no!” nakataas ang kilay na pagtatapos ng aming impormante. Naku naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pati kayo, Jon at Ching Bautista Silverio, napakadaling hulaan kung sino ang female personality na ito.

Alam kaya ng tiyahin niya ang mga milagrong pinaggagagawa niya na palagi niyang idinedenay?

