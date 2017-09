Horoscope, October 01, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Unang araw ngayon ng Oktubre. Kung magsisimba, magsuot ng yellow o kaya’y ay pulang damit upang maakit ang suwerte sa pinansyal at pag-ibig. Mapalad ang 4, 19, 25, 27, 33, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Venit.”

Aries – (Marso 21-April 19) — Kausapin ang taong nakasamaan ng loob makipagbati ka na sa kanya upang ngayon pa lang ay gumanda na ang pasok ng Holiday Season. Tandaang kapag wala kang kagalit lalo kang susuwertehin. Sa pag-ibig panatiliin ang pakikipag-relasyon sa isang Sagittarius. Mapalad ang 3, 9 18, 24, 39 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Mandala-Ketu-Ayin”. Purple at magenta ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — May babala ng karamdaman, ingatan ang kalusugan. Wag nang bumili ng mga pagkaing may food color at may preservatives. Sa pag-ibig, kapag hindi ka muling nagpa-sexy, sige ka, baka maghanap ng iba ang kasuyo. Mapalad ang 3, 6, 14, 31,33 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Om-Yantra-Om-Dosha.” Maroon at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kahit hindi panahong nalalapit na ang Kapaskuhan tumulong ka sa iyong kapwa. Habang isinasagawa ang pagtulong maraming suwerte ang darating, lalo na sa pinansyal at pag-ibig. Mapalad ang 2, 11, 19, 25, 34 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agara-Sandhapa-Om.” Red at green ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag masyadong mabahala sa future. Sa halip, gawin ang pinaka-the-best na magagawa mo sa araw na ito. Sa ganyang paraan kusang gaganda ang kapalaran. Sa pag-ibig, yakapin ng mahigpit ang kasuyo at mga mahal sa buhay, ito ang huling araw upang ipadama ang init ng iyong pagmamahal. Mapalad ang 7, 18, 26, 33, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Blue at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Pagdating ng bahay bulungan ng “I love you” ang kasuyo, upang muling uminit ang nalalamig na relasyon. Sa pinansiyal, tandaan ang basic principle: “Habang may pagmamahalan sa tahanan, patuloy ang dating ng magandang kapalaran.”. Mapalad ang 5, 19, 23, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om.” Orange at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Lutasin na agad ang problema bago pa ito lumala. Wag ng hintaying lumaki ang tubo at penalty ng iyong mga utang, magbayad na agad. Sa pag-ibig, sabihin sa kasuyong magastos na magtipid-tipid naman. Mapalad ang 6, 17, 24, 31, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Mimu-Soph-Agu-Ferrea.” Maroon at beige ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Pagpasensiyahan ang kasuyong walang kuwenta, darating ang panahong magiging matino din siya. Sa pinansyal, talagang ganoon wala talagang ibang maasahan kundi ang sarili mo. Dagdagan pa ang pagsisipag upang lalo pang umunlad. Mapalad ang 9, 18, 28, 33, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Taph-Harath.” Red at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Pasko na! at malapit na rin ang iyong kaarawan. Ngayon pa lang paghandaan na ang iyong birthday celebration. Tipid lang ang kailangan upang may magamit pang pang-gastos sa nalalapit na kapaskuhan. Mapalad ang 8, 15, 23, 28, 33 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Isarado ang bibig at manahimik! Mas malaking halaga ang kikitain kung matututong mag-meditate. Sa pag-ibig, laging yayain ang kasuyo sa pagsisimba at iba pang gawaing may kaugnayan sa ispirituwalidad. Mapalad ang 7, 11, 25, 32, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Om-Obre-Om.” Pink at silver ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansyal, tuloy ang pag-angat ng kita, ngunit nakakataka kung bakit hindi ka lubusang maligaya? Tama, wala kasi sa salapi ang tunay na ligaya, kundi nasa mimamahal. Maghanap ng mamahaling isinilang sa zodiac sign na Cancer. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” White at gold ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Paghandaan ang Kapaskuhan! Wag na uling pagtaguan ang mga inaanak. Kung ikaw kaya ang pagtaguan, anong lungkot ang iyong mararamdaman? Ngayon pa lang mag-ipon ng pakonti-konti upang may maiabot sa mga inaanak. Mapalad ang 1, 23, 26, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Haram-Aum.” Green at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kung hindi ka lalapit sa isang kamag-anak, paano mo malulutas ang mga problema? Sa pag-ibig, kung hindi mo kayang lumapit na mag-isa sa mga dapat lapitan, magpatulong ka at pasama. Yayain ang kasuyong atrabida at malakas ang loob. Mapalad ang 2, 11, 26, 28, 34 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Jahur-Jahur-Veda”. Blue at white ang buenas.

