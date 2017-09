Singer-actress sinayang ang natural na ganda; palpak ang operasyon By Cristy Fermin Bandera



BAGO luminya sa pag-arte ang isang female personality ay kumakanta-kanta muna siya. Nagbabanda rin ang babaeng personalidad, hindi man siya kagalingan ay puwede na rin, dahil may ganda naman siyang taglay. Kapag pumapagitna na siya sa entablado ay hindi na masyadong napapansin ng audience ang paliku-likong tono ng pagkanta niya, puwede na rin, maganda nga naman kasi ang female personality. Kuwento ng aming source, “Napakaganda naman kasi niya dati. Natural beauty. Kaya nga kapag may gig ang banda nila, e, maraming tao, siya ang gustong panoorin. “Bibihira lang kasi ang bokalistang maganda talaga kahit walang make-up. E, ang girl na ‘yun, wala siyang pakialam, umaakyat siya sa stage nang walang make-up! “As in! Aanhin pa nga naman niya ang magic ng make-up, e, mas maganda nga siya kapag wala? ‘Yun ang gustung-gusto sa kanya ng audience, sariwang-sariwa ang beauty niya!” madiing kuwento ng aming impormante. Pero sa pagdaraan ng panahon ay maraming gustong mangyari ang babaeng personalidad. Nagpabago siya ng mukha, maraming binago sa kanya, parang bahay na nagpa-renovate ng kanyang mukha at katawan ang girl. Patuloy ng aming source, “Mismong ang mga dati niyang kasamahan, e, naloka sa bagong itsura niya! Hindi na nga siya nakilala ng iba, windang na windang sila kung bakit nagpagawa pa siya ng kung anu-ano, e, dati na naman siyang maganda! “Nagbago nga ang face niya, pero sa negative side naman, nilalait-lait tuloy siya ngayon sa social media, ikino-compare siya sa kung sinu-sinong international personalities na nagparetoke! “Hinayang na hinayang sa natural beauty niya ang mga dati niyang katrabaho, ewan daw nila kung bakit nagpa-surgery pa ang friend nila, samantalang ang ganda-ganda na niya. “Naku naman, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Ching Bautista Silverio, baka mapilitan akong kayo ang iparetoke ko kapag hindi n’yo pa nahulaan kung sino ang aktres na bumibida sa kuwentong ito!” pagtatapos ng aming source na tawa nang tawa.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.