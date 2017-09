Kalat na: John Lloyd ipapasok daw sa rehab pagkatapos hiwalayan si Ellen By Cristy Fermin Bandera

MASYADO nang napagsamantalahan ang social media, ang tunay na dahilan para sa mas mabilisang komunikasyon ay nawawala na, dahil nagagamit at ginagamit na ang makabagong teknolohiya sa negatibong paraan. Nakalulungkot dahil kahit ang mga nananahimik na personalidad ay bina-bash, may sabihin lang na personal na opinyon ang isang artista ay bubuweltahan na ito agad ng mga negatibong komento, sinisikil na ng mga bashers ang karapatan ng kanilang kapwa. Lalo na sa larangan ng pulitika. May masabi lang ang personalidad tungkol sa kanyang personal na saloobin ay bashing na agad ang kanyang matitikman. Sa halip na matuwa ang mga bashers na hindi lang basta pag-arte ang alam ng artista kundi pati ang mga nagaganap sa ating bansa ay pinupupog pa ito ng mga personal na panglalait. Wala nang safe ngayon sa social media. Napakalakas na ng loob ng mga kababayan natin sa pagtuligsa sa sinumang ayaw nila o napagtitripan lang. Palibhasa’y hindi naman kasi sila personal na kilala ng kanilang mga sinasaktan. Si John Lloyd Cruz ang paboritong gawing pulutan ngayon ng mga bashers. Sumesegunda sa aktor si Ellen Adarna. May pinanggagalingan ang kanilang mga bira, ang magkarelasyon naman kasi ang nagbibigay ng pagkain sa kanilang mga bashers, kaya ganyan ang inaabot nila. Ngayong balitang nauntog na sa katotohanan ang magaling na aktor at nakipaghiwalay na kay Ellen Adarna ay abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Alin kaya ang mangyayari? Ang pagbabalik sa pag-arte ni JLC o ang balitang ipare-rehab siya ng mga nag-aalaga sa kanyang career? Kung alin at ano ang mas kailangan ang dapat mangyari.

