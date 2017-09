Burarang female personality binaboy ang sasakyan ng taxi driver; ang baho ng paa By Cristy Fermin Bandera

NAKAKALOKA ang kuwento ng isang source tungkol sa isang female personality na iniiwasan nang maging pasahero ng mga taxi drivers. May kakaiba raw kasing katangian ang naturang aktres. Akala siguro ng female personality ay nasa sala lang siya ng kanyang bahay, kaya kapag nakasakay na siya sa taxi ay ginagawa niya ang kanyang nakasanayan, nasa house lang talaga niya ang peg ng aktres.

Kuwento ng aming source, “Galing siya sa taping, madaling-araw nu’n, wala namang sariling sasakyan ang female personality, di ba? “Sundo at hatid lang naman siya ng service ng production, ‘yun lang ang inaasahan niya, kaso, nagkaroon ng bulilyaso ang service van. Nasa malayong lugar pa, hindi agad makababalik sa location, kaya binigyan na lang ng pang-taxi ng production ang girl. “Kesa sa maghintay, e, pumayag na siyempre ang aktres na mag-taxi na lang siya, pero heto na. Pagsakay pa lang niya sa cab, e, nagtanggal na siya agad ng shoes. “Natural, medyo hindi kagandahan ang amoy dahil naka-aircon ang taxi. Basta ibinato na lang niya sa kung saan ang shoes niya, hindi man lang niya inilagay sa supot. “Ang sumunod, nagtanong siya sa taxi driver, ‘Manong, may tissue paper ka ba d’yan?’ Nabigla ang driver dahil tissue paper lang, e, wala ang pasahero niya na kilalang artista naman, pero walang pambili ng tissue? “Nagtanggal ng make-up ang female personality, ang mga gamit na niyang tissue, e, basta ibinabagsak-ibinabato lang niya sa kung saan-saan, hindi niya iniipon para maitapon sa basurahan. “Naloka ang taxi driver dahil hindi malinis ang aktres na napapanood niya pa naman sa TV, may pagkadugyutin, makalat at walang pakialam sa sinasakyan niya kung marumihan man. “Malaking dusa ang inabot ng taxi driver nu’ng bumaba na ang female personality. Ang dumi-dumi ng kanyang sasakyan, para siyang janitor sa kalilinis ng mga pinagdumihan ng aktres. “Ikinuwento ‘yun ng taxi driver sa kanyang mga kasamahan, kaya ngayon, mangawit man ang braso ng aktres sa kakakaway, e, hindi na siya isasakay ng mga pinapara niyang taxi, sa totoo lang!” napapailing na kuwento ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, siya kaya ang buhusan n’yo ng isang basong tubig para magising siya sa katotohanan, getlak n’yo na kung sino siya?

