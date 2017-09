Buking: Pacman nilaglag ng naka-chat na seksing vlogger

SO, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Sen. Manny Pacquiao o ang Instagram sensation na si Arzaylea Rodriguez?

Mariing dinenay ng sikat na vlogger na si Arzaylea na siya ang nagsimulang makipag-chat kay Pacman sa live streaming session niya sa Instagram kamakailan, na naging trending at controversial topic nga sa social media.

Ayon kasi sa Pambansang Kamao, ang bata at seksing social media star ang unang bumati sa kanya nang makita nito ang Instagram notification na naki-join ang boxer-politician sa kanyang live streaming session.

“He came into my instagram live very unexpectedly. I definitely didn’t engage in conversation with him first,” ang naging sagot ni Arzaylea sa tweet ng ABS-CBN kasabay ang pagpo-post ng video interview ni Pacquiao matapos kumalat ang screencaps ng pakikipag-chat niya sa dalagang vlogger.

Nagsimula ang isyung ito nang mag-hello raw si Pacman kay Arzaylea at magtanong ng, “Where are you from?” Hindi naman maliwanag kung ano pa ang mga sinabi ni Arzaylea bago o pagkatapos ng pakikipag-chat ni Pacquiao sa kanya.

Pero ipinagdiinan ng senador na walang malisya ang pakikipag-chat niya sa seksing vlogger, “Lahat naman, puwedeng makipag-usap sa akin nang live. Wala namang malisya du’n.”