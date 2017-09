Kahit 48 na: Eula kinakarir pa rin ang paggawa ng baby

Nakatsikahan namin si Eula Valdez tungkol sa lovelife niya sa nakaraang grand presscon ng The Good Son sa Primetime Bida ng ABS-CBN. Nilinaw ni Eula na sila pa rin ng boyfriend niya for nine years na si Rocky Salumbides.

Last year ay naging “rocky” ang relasyon nila at nagkahiwalay pa sila for a month. Pero ipinaglaban niya ang kanyang pagmamahal kay Rocky. Ayon pa sa aktres, that was the first time na ipinaglaban daw niya ang kanyang lovelife.

Ni-reveal din ni Eula sa amin na gusto niyang magkaroon ng anak kay Rocky and they’re working on it na. Keri pa naman ni Eula ang magbuntis since she’s only 48 years old. While Rocky is 12 years younger than her. Kaya very positive sila na magkakaroon ng baby habang pwede pa.

Malalaki na rin naman ang mga anak ni Eula na sina Miguel (anak niya kay Ronnie Quizon) at Juliana (her daughter sa kanyang ex-husband na si Richard Litonjua).

Bigla naming naitanong kay Eula ang regalong painting niya ng isang sirena sa yumaong kaibigan at direktor na si Wenn Deramas. Balita ni Eula, naka-display pa rin daw sa bahay ni Direk Wenn ang painting niya.

When we asked her, kung may plano ba siya na magkaroon din ng exhibit tulad ng ibang celebrities na nagpipinta ngayon gaya nina Heart Evangelista at Solenn Heussaff.

Sa mga ‘di nakakaalam, ang mother ni Eula na si Gracia is the daughter ng famous Filipino painter and Philippines first National Artist Fernando Amorsolo. Direct descendant talaga ni Amorosolo si Eula.

Kaya nasa genes niya talaga ang pagiging mahusay na painter.

Hindi raw siya nakakapag-paint dahil sa sunud-sunod na teleseryeng ginagawa niya. Gaya ngayon sa The Good Son kung saan ang ganda-ganda ng role niya bilang legal wife ni Albert Martinez at ina nina Jerome Ponce and Nash Aguas.

Feeling niya ang kanyang mga anak ang pwedeng sumunod sa yapak ng kanilang lolo sa tuhod. Nakikita ni Eula kung gaano kahusay mag-paint ang mga ito. Pero hinahayaan lang muna niya ang mga anak na hanapin ang kanilang direksyon lalo na si Miguel na apo ng Comedy King na si Dolphy at ng kauna-unahang National Artist sa bansa.

Samantala, tiyak na papalakpakan si Eula sa napakahusay niyang performance sa The Good Son na nagsimula na last Monday.