Gabby nakinabang sa ‘senior moment’ ni Duterte By Cristy Fermin Bandera

DAHIL sa pagsi-senior moment ni Pangulong Rodrigo Duterte ay biglang nag-trending si Gabby Concepcion nu’ng isang araw. Sa halip kasing ang CEO ng ABS-CBN na si Mr. Gabby Lopez ang banggiting pangalan ng pangulo ay ang pangalang Gabby Concepcion ang nabitiwan nito. Umiinom kami ng kape ng mga sandaling ‘yun na nakatutok kami sa news, pero nang marinig namin ang blooper ng pangulo ay nasamid kami sa pagkabigla, malapit na naming maibuga ang iniinom naming kape. Malaking publisidad para sa aktor ang hindi sinasadyang pagkakamali ng pangulo, bakit nga, laman siya ng mga pambalitaang programa at nakopo niya pa ang makapangyarihang social media. Tinawanan lang naman ni Gabby ang nangyari, hindi nga naman maiiwasan ang mga ganu’ng kakapusan kung minsan, lalo na’t hindi naman sadya ang pagkakabanggit ni Ka Digong sa kanyang wow maling pangalan. Pero naisip namin, nu’ng nakaraang halalan pa ang sama ng loob ng ating pangulo sa ABS-CBN. Nagbayad diumano nang dalawang milyong piso ang kumakandidatong si Ka Digong sa panguluhan, tinanggap ng network ang kanyang bayad para sa political ad nito, pero hindi naman ineere ‘yun ng network. Ibig bang sabihi’y hindi pa rin ibinabalik ng network ang pera ng pangulo? Kung naibalik na kasi ang pera ay bakit pinatututsadahan pa rin sila hanggang ngayon ni Pangulong Duterte?

