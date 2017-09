Hunk actor apektado ang career nang humiwalay sa ka-loveteam na youngstar By Cristy Fermin Bandera

FEELING siguro ng isang hunk actor ay mainit na mainit pa rin ang kanyang career, kaya kapag nagpupunta siya sa mga pampublikong lugar ay alalang-alala siya, kailangan niyang mag-disguise para hindi siya gaanong makilala. Dati ay nagkaroon naman talaga ng moment ang hunk actor na ito, kaya lang ay tumamlay ang kanyang karera, nagkaroon ng ibang katambal ang iniuugnay na young actress sa kanya. Kuwento ng isang source, “E, hindi naman kasi kinakagat ng publiko ang kiyeme-kiyemeng relasyon nila, e! Panay-panay ang PDA nila, pero wala namang naniniwala, kaya talagang hanggang d’yan na lang siya! “Kasi naman, masyadong feeling ang hunk actor na ‘yun, ang pakiramdam niya talaga, e, sikat na sikat na siya, kaya kapag nasa labas siya, e, bitbit niya ang kaangasan niyang ‘yun! “Tama bang kapag lumalabas siya, kahit napakaalinsangan, e, akala mo nasa napakaginaw na bansa ang lalaking ‘yun? Tumutulo na ang pawis ng mga nakakasalubong niya, pero siya, pang-winter pa ang suot niya! “Kung anu-ano ang OOTD niya, kasi nga, gusto niyang itago ang identity niya. E, teka lang naman muna. Kung sakali bang may makakilala sa kanya, e, nakasisiguro nga siyang pagkakaguluhan siya? “Tantanan na niya ang ilusyon niya, waley na ang career niya, hanggang sa pagho-host na lang sa mga beauty contest ang role niya ngayon!” litanya ng aming impormante. May mga nagsasabi naman na mas inuna kasi ng hunk actor na ‘yun ang kaartehan. Hindi ba’t balitang-balita ang kanyang mga seremonyas kapag pumapasok siya sa CR? “Kaya huwag na siyang nagpapakahirap. Casual lang dapat ang suot niya kapag lumalabas siya. Napakainit ng klima, balot na balot siya? Natatakot daw kasi siya na pagkakaguluhan siya kapag may nakakilala sa kanya. “Aysus, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Ching Bautista Silverio at anak-anakang Jon, lagyan n’yo na agad ng X ang name niya, para maging madali ang panghuhula n’yo!” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.