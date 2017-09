Jessy di nagpalamon kina Boyet at Carmi sa MMK By Ervin Santiago Bandera

Isang hamon ang haharapin ni Jessy Mendiola sa pagganap niya bilang babaeng hinahanap ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng mga panaginip ngayong Sabado sa Maalaala Mo Kaya. Musmos pa lang si Erna (Jessy) nang hindi sinasadyang mawalay siya sa tunay niyang pamilya. Dahil sa kabutihang-loob ng isang binata, napadpad siya sa pamilya ni Indong (Christopher de Leon) kung saan kinilala siya bilang si Juliet Perez. Mahal man siya ni Indong, batid niya ang hindi pagsang-ayon ng asawa nitong si Salving (Carmi Martin) pati ang mga anak nito. Sa kanyang paglaki, walang ibang ginawa si Erna kundi gawin ang lahat para matanggap ng pamilya ni Indiong. Hanggang sa isang gabi, nagsimula siyang managinip tungkol sa kanyang tunay na magulang na nagbigay sa kanya ng pag-asa na masagot ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Paano hahanapin ni Erna ang mga magulang base lang sa panaginip? Paano maapektuhan ng kanyang kagustuhan na makilala sila ang kanyang relasyon sa pamilyang kumupkop sa kanya? Makakasama sa MMK episode na ito sina Heart Ramos, Aleck Bovick, Bobby Andrews, Neil Coleta, Johan Santos, John Manalo, Marc Acueza, Carlo Lacana, Shaun Salvador, Cathy Babao, Andrei Garcia, at Emman Vera, sa direksyon ni Jeffrey Jeturian at sa panulat ni Benson Logronio. Napapanood ang MMK tuwing Sabado ng gabi sa ABS-CBN.

