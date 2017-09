Horoscope, September 28, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Upang magtuloy-tuloy ang pagdating ng marami pang suwerte, wag hayaan pangibabawaan ka ng katigasan ng ulo. Sundin kung ano ang tama, sa ganyang paraan lalo kang yayaman at sasagana. Mapalad ang 5, 9, 23, 31, 36 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Beige at white ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag masyadong maging mahilig sa pagkain. Mentras sexy ka at mahaba ang buhok, maraming salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, mag-exercise upang hind imaging chubby at ng hindi ka iwanan ng minamahal. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Maroon at beige ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — ‘Wag magtiwala kung kanikanino, suwerte ka sa mga nilalang na isinilang sa petsang 7, 16, 25, 6, 15, at 24. Sa pag-ibig, kusa kang maa-attract sa mga may zodiac sign na Virgo, Capricorn at Scorpio. Ang mga petsa sa itaas ang siya ring mapalad mong numero. Mahiwaga mong mantra: “Ava-Yara-Salva-Me-Om”. Yellow at gold ang bueans

Gemini – (May 21-June 21) — Kailangang gamitin ang talino! Sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya, madodoble ang kita. Sa pag-ibig, wag puro puso ang pairalin, gumamit ng rason upang lumigaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 46, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Maham-Rintuan-Jaya-Om.” Violet at magenta ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mas madadagdagan ang oportyunidad ng pagkakakitaan kung makikihalubilo sa lipunan. Sa pag-ibig sa isang social gathering mo matatagpuan ang true love. Mapalad ang 2, 11, 16, 25, 34, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Ipayapa ang isipan, nasa mabuting kalagayan ang mga mahal sa buhay. Imbis na guluhin ang isip sa pag-aalala mag-concentrate sa mga bagay na pagkakaperahan at pinagkakakitaan. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 34 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Jana-Kaliyuga-Om.” Beige at magenta ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Panindigan ang anomang dati mo ng sinabi. Lagi mong tuparin ang ipinangako sa minamahal. Sa pinansiyal, iwasang magpabago-bago ng isipan upang wag masira ang transaksyon. Mapalad ang 7, 13, 22, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vajur-Veda-Om.” Yellow at lilac ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Kung mapapanatili mo ang iyong kagandahan, mas maraming kliyente ang maaakit. Sa pag-ibig, kung maliligo araw-araw, matutukso na naman ang kasuyo na ikaw ay romansahin. Lalong mag-aapoy ang dati ng maiinit na relasyon. Mapalad ang 6, 12, 28, 31, 38, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vasudeva-Om.” Orange at red ang buenas

Scorpio – (October 24 – November 21) — Huwag babagal-bagal. Subukan mong makipagkarerahan ng makita mo ang kaibahan mo sa ibang tao. Competition ang susi upang umunlad at magtagumpay. Sa pag-ibig patuloy mong ipaglaban ang kasuyong Cancer. Mapalad ang 5, 18, 23, 36, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Omni-Fitel-Omni-Mantel.” Blue at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa ibang bansa, mas mabilis na lalago ang kabuhayan. Tiisin munang malayo sa kasuyo, kailangan mong gawin iyan para sa inyong kinabukasan. Mapalad ang 4, 15, 25, 34, 37, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pranave-Beeja-Om.” Beige at green ang buenas

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat magtiis at magsakripisyo alang-alang sa iba. Sa pag-ibig panahon na upang lumigaya ka! Sa pananalapi, ang personal mong kaligayahan ang dapat mong iprioridad bumili ng bagong cell phone o kaya’y tablet. Mapalad ang 9, 16, 25, 35, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vasudeva-Vedanta-Sutra-Om.” Pink at red ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Susubukin ka ng kapalaran, sa sandaling napagtiisan mo ang lahat ng hirap, sa pag-ibig may ligaya pang naghihintay, habang sa pinansyal, tuloy-tuloy ka ng yayaman. Ang mahalaga sa ngayon kahit ano ang mangyari, wag kang susuko. Mapalad ang 4, 8, 25, 34, 44, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Amor-Cito-Amor-Teneo-Om.” Red at green ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag sugod ng sugod! May manghihikayat na naman sa iyo para magnegosyo, mag-ingat, may babala na ma-racket ka na naman. Sa pag-ibig hinay-hinay lang sa pagmamahal, may babala na muli ka na namang masasaktan. Mapalad ang 4, 10, 19, 28, 35, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Narada-Nirayana-Om.” Maroon at purple ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.