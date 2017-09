Kailan magkakaroon ng regular na trabaho? (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Joy ng San Antonio, SFDM, Quezon City

Problema:

1. Matagal na akong naghahanap ng trabaho pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong trabahong regular. Marami na akong inaplayan at ang sabi sa akin tatawagan na lang daw ako pero hnggang ngayon hindi pa rin ko natatawagan. Minsan ay nakapagtrabaho na ako bukod sa contractual lang hindi naman angkop sa kurso ko ang napasukan kong trabaho.

2. Nahihiya na nga ako sa bahay kasi ang tagal ko ng gradueyt ng HRM pero hanggang ngayon palamunin pa rin akong magandang career. Sir Greenfield kailan po kaya ako makakahanap ng trabaho para hindi na kong maging pabigat sa aming pamilya na regular at angkop sa natapos kong kurso? November 27, 1990 ang birthday ko.

Umaasa,

Joy Quezon City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Sagittarius (Illustration 2.) ang nagsasabing magkakaroon ka ng trabaho sa tulong ng isang kaibigan o dati ng kakilala na isinilang sa zodiac sign na Aries, kaya kapag may tumulong sa iyo o “nag-backer” sa iyo na isang Aries, yon ang malinaw na palatandaang magkaka-trabaho ka na ng maganda at regular.

Numerology:

Ang birth date mong 27, ay nagsasabing kapag nagtagal ka sa nasabing trabaho, sa nasabi ding kumpanya na may kaugnayan sa pagkain at may kulay pulang logo, dyan ka rin matututong magnegosyo. Kung saan, habang nagta-trabaho may isa ka pang pagkakakitan na may kaugnayan din sa pagkaing negosyo.

Luscher Color Test;

Upang tuloy-tuloy kang suwertehin sa nasabing kumpanya, lagi kang magsuot ng kulay na pula at asul. Sa nasabing kulay mas maraming buenas at magagandang kapalaran kang aanihin.

Huling payo at paalala:

Joy, ayon sa iyong kapalaran, sa taon ding ito ng 2017 bago sumapit ang pasko sa buwan ng Oktubre o kaya’y Nobyembre, tulad ng nasabi na, isang lalaki na halos kasing edad mo rin, na dati mong kakilala ang tutulong sa iyo para makapagtrabaho. At pagkatapos, sa isang kumpanyang may kulay pulang logo ikaw ay maperpermanente na. Bukod sa permanente at magandang trabaho, sa nasabing kumpayan ikaw din ay magkakaroon ng sariling sideline o negosyo na may kaugnayan din sa pagkain, na siya namang magpapaunlad ng magpapaunlad sa iyo hanggang sa ikaw ay tuluyang yumaman at umasenso sa taong 2035 sa edad mong 45 pataas.

