Alex panira lang sa bagong show ni Luis; masyado raw maingay, ang sakit sa tenga By Cristy Fermin Bandera

HINDI gustuhin si Alex Gonzaga ng televiewers. Mailap sa kanya ang publiko sa pagbibigay ng suporta. Hindi niya nakuha ang karisma ng kanyang ateng si Toni. Sa show ni Luis Manzano, ang I Can See Your Voice, para sa mas nakararami ay panira lang sa daloy ng programa si Alex. Maraming hindi nagkakagusto sa kanyang mga hirit. Nakararating ‘yun sa mga namamahala ng programa, marami rin kasing nakakausap ang mga ito na ayaw kay Alex, pero deadma na lang sila dahil nandiyan na ang show. Dati’y malakas ang sense of humor ni Alex, kayang-kaya niya kaming patawanin, ewan lang kung ano ang nangyari at ganu’n na lang ang mga negatibong komento tungkol sa kanya sa social media. Sabi pa ng isang kakuwentuhan namin, “I don’t like that girl. Parang nang-aagaw siya ng eksena, masyado siyang maingay! Nakakakulili ng tenga ang mga hirit niya!” May isang kaibigan kaming tawa nang tawa, napapanood daw kasi nito ang isang TVC ni Alex, ang kanyang komento, “Nakakaloka ‘yun! Para siyang lukring sa commercial na ‘yun! “Ang payat-payat niya, tapos, pasipa-sipa pa siya na ewan. Para siyang tipaklong!” tawa pa nang tawa nitong komento tungkol sa kapatid ni Toni Gonzaga. Ha! Ha! Ha! Ha!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.