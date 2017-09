Horoscope, September 27, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa sobrang dami ng iyong iniisip hindi mo tuloy alam kung ano ang iyong uunahin. Ngunit pinapanood ka ng langit, at ikaw ay kanyang papaboran. Kahit na marami kang iniisip ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan. Mapalad ang 3, 15, 24, 33, 42, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jhana-Om-Nama.” Bukod sa red ang violet ay buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Alalahanin mong malungkot ang Pasko kapag kapos ang pera! Ngayon pa lang ay unti-unti ka nang mag-ipon. Sa pag-ibig, iplano n’yo na ng iyong kasuyo ang isang simple, pero masayang noche-buena. Mapalad ang 6, 15, 25, 34, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mimu-Soph-Om.” Lilac at purple ang buenas

Taurus – (April 20-May 20) — Wag magtiwala sa isang taong nagbabait-baitan, tinitiktikan ka lang niyan upang utangan! Bago maglabas ng salapi, isipin muna ng 10 beses. Sa pag-ibig, mas masarap karelasyon ang mga payat sa kanila ka liligaya. Mapalad ang 3, 18, 27, 36, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Araanam-Om-Kabalam.” Blue at green ang buenas

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pinansiyal, alahas na silver ang hihigop ng suwerte at magandang kapalaran. Sa pag-ibig, lalo pang init ang relasyon kung ang silver na singsing ang laging susuutin. Mapalad ang 5, 18, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Bukod sa silve ang gray ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Iwasan ang maling na relasyon upang hindi mapahamak. Manatiling tapat sa minamahal. Sa pag-ibig, sa pagiging tapat sa kasuyo mas magiging maligaya ang Pasko. Mapalad ang 7, 19, 28, 34, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Chandaya-Om-Govinda.” Green at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Dahil sa pagiging malapit sa mga nakatataas lihim kang kaiingitan. Wag ka kasing maepal. Ipagpatuiloy ang pagiging low profile upang mas malaking tagumpay ang makakamit. Sa pag-ibig, dagdagan ang pakikipag-ulayaw sa isang Aries. Mapalad ang 4, 13, 21, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mandala-Ketu-Om.” Gold at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Wag malungkot kahit hindi natapos ang ginagawa, may bukas pa naman! Yan ang katwiran ng mga tamad. Kung mananatiling ganyan ang lagay ng isipan, malabo kang yumaman. Sa halip, upang umunlad, ituring mong wala nang bukas. Mapalad ang 8, 14, 23, 34, 37 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Om-Malka-Om-Halka.” Blue at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Basta magpaganda ka lang, katulad ng dati nang nangyayari. Kapag maganda ka, sa pisikal at sa kalooban, mas maraming suwerte at magandang kapalaran ang kusa mong maaakit. Mapalad ang 3, 12, 24, 33, 42 at 47, Mahiwaga mong mantra: “Om-Nakiel-Um.” Pink at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Lingid sa iyong kaalaman maraming humahanga sa iyo! Sa pinansiyal, sa mga kaibigan manggagaling ang malaking bulto ng salapi ng hindi inaasahan. Sa pag-ibig, isang matabang nakauniporme ang may lihim na pagnanasa sa iyo. Mapalad ang 4, 10, 19, 28, 36, at 45, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhar-Masya-Om.” Yellow at orange ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Marami kang pangarap, ang akala ng iba ito ay hindi mo kayang abutin. Ngunit papaboran ka ng langit, kaya sa panahon ngayon isa-isa ng matutupad at magkakatotoo ang mga pangarap mo. Mapalad ang 5, 17, 23, 35, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum”. Red at gray ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Maraming salapi ang darating, pagkakataon mo nang mag-savings para sa future. Sa pag-ibig, walang mabuting idudulot ang pabago-bago ng damdamin – utak at isip ang paganahin. Mapalad ang 1, 5, 14, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agara-Aum-Sandhapa-Om.” Silver at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — May darating na namang magulong relasyon. Hindi ka na ba nadala? Iwasan ang hibang na relasyon upang hindi ka na lumuha at magpaluwal. Sa pinansyal, habang hindi pa pumapasok ang buwan ng Oktubre, nganga pa rin. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 33 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisnah.” Red at black ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — May kakaharapin na namang suliraning may kaugnayan sa salapi. Dating gawi na naman ang dapat gawin—maghahanap ng mauutangan. Sa pag-ibig, panahon na para hiraman ng salapi ang kasuyong Libra. Mapalad ang 7, 16, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Puranas-Manu-Om.” Yellow at white ang buenas.

