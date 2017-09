Kambal ang magiging apo nina Erap at Laarni kay Jerika

EVERY child is a blessing kaya masasabi nating double blessing para sa bagong kasal nating anak-anakan na si Jerica Ejercito-Aguilar and her husband Miquel (isang Spanish professional) dahil kambal ang magiging anak nila.

Bongga! Kaya for sure ay humihiyaw sa tuwa si kafatid na Ms. Laarni Enriquez dahil madadagdagan na naman ang kanyang mga apo, hindi lang isa kundi dalawa agad. Galing, di ba?

So, magiging apat na ang apo nina Laarni and Manila Mayor Erap Estrada (sa side ni Laarni) – ang guwapong panganay na anak ni Ica (palayaw ni Jerica) kay Bernard Palanca at ang beautiful daughter naman nina Jake Ejercito and Andi Eigenmann na si Ellie.

Knowing kung paano magmahal sa kanyang mga apo si Laarni, for sure ay mai-spoil ang mga ito sa kanilang paglaki. Hands-on lola kasi si Laarni, ‘no! I saw her kung paano niya alagaan ang kanyang mga apo, napaka-sweet niya sa mga bata.

Congrats Ica and Miquel. May you be blessed pa with more chikitings in the futre tutal afford niyo naman, ‘no! Sa iba, huwag kayong anak nang anak, mahirap ang buhay. Huwag gumaya sa dalawang ito – mga de-buena kasi sila sa buhay. Magtaray ba? Ha! Ha! Ha!

q q q

Excited na si palangga Token Lizares sa kanyang album launching cum concert na gaganapin sa RJ Bistro ng Dusit Hotel this coming Saturday, Sept. 30, 8 p.m.. Magiging special guest niya ang napakahusay na stand-up comic cum singer na si Angel Sangalang ng The Miss Tres.

Talagang pinaghahandaan ngayon ng ating Charity Diva na si Token ang band rehearsals dahil marami siyang inimbitang mga kaibigan to watch her show. Ganda kasi ng album niya, may five original songs (ang apat ay composed by Vehnee Saturno while the other one ay siya ang may likha).

“This is my third album na sa buong singing career ko pero I feel na parang dito ako pinaka-excited. Kasi grabe ang preparations na ginawa namin dito. Tsaka the songs are very beautiful. Kaya sana makabili kayo ng kopya. Available na siya sa Astroplus and Astrovision at downloadable na rin sa Spotify and Amazon. For sure makaka-relate kayo sa new album kong ito,” ani Token.

q q q

Napanood namin si Pangga Duncan Ramos in a full gig sa Zirkoh Morato last Sunday and whew! Ang husay-husay pa rin niyang mag-perform. He is not just a super-singer – he is a total performer.

“Ang maganda kasi kay Duncan, he grooves while he sings. Nakakasayaw kasi at ang sexy niyang tingnan kapag sumasayaw. Yung parang gusto mong iuwi para makatabi sa kama. Ha! Ha! Ha! Galing niya, ibang klase pala siya sa live performance. Parang hindi napapagod,” sabi ng anak-anakan naming si Shem Pilapil na kasama namin ng birthday boy-friend naming si Don Rafael Espejo that night.

I totally agree. Kahit matagal ko nang napapanood si Duncan sa mga shows, hindi ako nagsasawa. Kasi nga – kasi nga – kasi nga – kasi nga, ANG SEXY NIYA! Ha! Ha! Ha! Mga baklita talaga, pinagnanasahan pala si Duncan kaya ganoon na lang kung purihin.

Kaya good luck na lang sa ating lahat. Mga lukresya!