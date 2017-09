Dingdong, Paolo mas tumibay ang friendship dahil sa ‘ARH’ Bandera

MATAGAL ng magkaibigan sina Dingdong Dantes at Paolo Contis. Sa muli nilang pagsasama sa primetime serye ng GMA na Alyas Robin Hood 2, mas tumibay pa ang samahan ng dalawang Kapuso actor. Hindi lang kasi ito pakitang tao-na kapag nakapatay na ang mga camera ay wala na. Na-maintain talaga nila ang kanyang friendship hanggang ngayon. Kita naman sa mga Instagram posts nila na kahit off-cam ay todo bonding ang ginagawa nila, lalo na kapag break na sila sa taping ng ARH2. Wala ginawa ang dalawa at ang iba pa nilang katropa sa set kundi ang magtawanan. Kaya naman kahit mahihirap at buwis-buhay ang mga eksena nila sa Alyas Robin Hood ay hindi nila ito masyadong ramdam. Ngunit maging ganito pa rin kaya sila ka-intact kahit na napakaraming pagsubok ang dumadaan sa buhay ng mga karakter nila sa Alyas Robin Hood bilang sina Pepe at Daniel? Hindi na kasi biro ang mga kaganapan ngayon sa action serye ng Kapuso Network. Bukod sa mga shocking twist and turns sa kuwento, nandiyan pa sina Rigor (KC Montero) at Pablo (Jay Manalo) na patuloy na nanggugulo. Mapigilan kaya ng tandem nina Pepe at Daniel ang patuloy na paghahasik ng kasamaan ng mga kalaban? Sinu-sino pa ang mga bagong susukat sa tapang at diskarte ni Alyas Robin Hood? Yan ang dapat abangan ng mga manonood sa patuloy pang umiinit na istorya ng Alyas Robin Hood 2 sa GMA Telebabad pagkatapos ng Super Ma’am. Siyanga pala, papasok na rin sa serye ang karakter nina Gabby Eigenmann at Lotlot de Leon, kung ano ang magiging papel nila sa buhay ni Pepe, ‘yan ang inyong pakatutukan!

