Horoscope, September 26, 2017 By Madam Sophia

Para sa may kaarawan ngayon: Agapay buhat sa iba ang magbibigay ng ligaya! Isang Aquarius ang tutulong upang masimulan na ang negosyong matagal ng binabalak. Sa pag-ibig, ang masarap na relasyon ay ihahatid naman ng isang Gemini. Mapalad ang 5, 15, 23, 32, 41, at 47. Mahiwaga mong mantra: Om-Vedanta-Aum-Krisna.” Silver at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Wag matigas ang ulo. Hindi dapat ipagpilitang lagi ang iyong gusto! Habang tinitigasan mo ang iyong loob, lalo ka lang malulugi. Sa pag-ibig, hayaang ang kasuyong Sagiitarius naman ang masunod. Mapalad ang 3, 6, 21, 34, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Padme-Om.” Violet at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Bago simulan ang trabaho, humigop muna ng mainit na sabaw, sa ganyang paraan, mas magiging aktibo ang isipan. Sa pag-ibig, i-libre ang kasuyo sa isang coffee shop, upang makumpleto ang inyong araw. Mapalad ang 5, 9, 23, 35, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Shari-Dosya-Om” Lilac at white ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Sa ibang bansa, mas magiging maligaya, higit lalo sa aspetong pag-ibig at pang-pinansyal. Umpisahan ng mag-aplay sa abroad upang sa susunod na taong 2018 may isang mabungang pangingibang bansang itatala sa iyong kapalaran. Mapalad ang 5, 9, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhipana-Om.” Silver at red ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Papaboran ng langit ang lahat ng iyong ginagawa. Damihan mo ang ginagawa mo, para maraming suwerte at magandang kapalaran din ang iyong makamit. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Savitre-Om.” Pink at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)—May pagka-gastador at bulaksak ang isang Leo. Masosolusyunan ang problema kung mag-aasawa ka ng kuripot, sa katauhan ng isang Capricorn mas madali kayong yayaman. Mapalad ang 1, 4, 10, 19, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Deva-Om.” Yellow at purple ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)— Isipin mong ngayon ka pa lang nagsisimula. Kaya naman magpakasipag ka, dahil marami ka pang magagawa upang umunlad at magpayaman – umpisahan mo na ngayon. Sa pag-ibig at romansa: Kalabaw lang ang tumatanda, kaya mo pang maka-dalawa. Mapalad ang 1, 5, 19, 28, 37, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Egosum.” Orange at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Hindi madaling magpatawad, ngunit kailangan mong gawin dahil malapit na ang pasko, upang muling maging maligaya ang relasyon! Sa pananalapi, patawarin at kalimutan na ang mga pautang na matagal ng hindi nakakabayad. Mapalad ang 6, 12, 27, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra” Red at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Wag magtanim ng galit sa kapwa lalo na at magpapasko pa naman. Kung wala ng galit sa puso at isipan, tuloy-tuloy ng makakamit ang maligayang relasyon at kusa na ring darating ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 8, 17, 26, 33, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Akyata-Om-Purana.” Green at brown ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Mas madaling sinusuwerte ang mga Sagittarius kapag naka-expose sa lipunan. Sa pag-ibig, sa isang social gathering matatagpuan ang true love. Mapalad ang 6, 17, 28, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Devasya-Ravaye-Om.” Yellow at beige ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Hindi dapat argabyaduhin ang mga maliit, sa halip dapat mo pa nga silang tulungan. Habang tumutulong ka sa mga maliit, lalong darami ang suwerte at magandang kapalaran na iyong matatanggap. Mapalad ang 4, 17, 25, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Namoh-Nameh-Om.” Blue at magenta ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)— Hindi dapat magmukmok at tanggapin na lang ang kapalaran. Kung hindi palalaguin ang kabuhayan ngayon, paano ka yayaman? Sa pag-ibig, kung hindi mo patitikimin ng masarap na romansa ang kasuyo, darating ang araw ikaw din ang mawawalan. Mapalad ang 2, 9, 18, 27, 26, at 48. Mahiwaga mong mantra: “It’s now or never.” Gold at beige ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Malinaw na ang bolang kristal may malaking salaping darating sa buwan ng Oktubre. Sa pag-ibig, tuwing magkakapera bahaginan ang kasuyo ng anomang grasya upang magpatuloy ang masayang relasyon. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gita-Bhagava-Om.” Green at pink ang buenas.

