Sa ibang bansa magkaka-BF (2)

Sulat mula kay Joanne ng Bagolatao,

Minalabac, Camarines Sur

Problema:

1. Ako po ay tapos ng pagka-guro pero hindi po ako nakapasa sa board exam kaya hindi ako nakapagturo. Sa ngayon ay nag-aaplay ako sa abroad bilang caregiver o kaya’y D.H. May aplay po ako sa ngayon sa Dubai, itatanong ko lang po kung matutuloy kaya ako sa taong ito ng 2017 o sa susunod na taong 2018?

2. Wala rin akong boyfriend sa ngayon, kaya gusto ko ring malaman kung kailan kaya ako magkaka-boyfriend? October 10, 1989 po ang birthday ko.

Umaasa,

Joanne ng

Camarines Cur

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Libra (Illustration 2.) ang nagsasabing bukod sa pangingibang bansa, sa susunod na taong 2018 matutupad na rin ang pangarap mong magka-boyfriend, hatid ng isang lalaking nagtataglay ng zodiac sign na Aquarius na makikilala mo sa ibayong dagat.

Numerology:

Ang birth date mong 10 ay nagsasabing ang lalaking magiging first and last boyfriend mo na makikilala mo sa ibang bansa ay nagtataglay ng birth date na 7, 22 o kaya’y 25. Sa piling ng nasabing lalaki may pangako ng isang maligaya at pang habang buhay na pakikipag-relasyon.

Luscher Color Test:

Upang mapanatili ang suwerte at magandang kapalaran kahit na nasaang lugar ka man, laging mag suot at gumamit ng kulay na pula, berde at dilaw.

Huling payo at paalala:

Joanne ayon sa iyong kapalaran, maghintay hintay ka lang, dahil tulad ng nasabi na, sa taon ding ito ng 2017 mabilis ang magaganap sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre sa edad mong 28 pataas, may isang mabunga at mabiyayang pangingibang bansang itatala sa iyong kapalaran, at sa nasabing pag-aabroad, doon mo na rin makikilala ang isang lalaking nagtataglay ng zodiac sign na Aquarius, magiging boyfriend mo siya hanggang sa sumapit ang taong 2018, tuluyan na kayong magkakasundong magsama o kaya’y magpakasal at ang nasabing pagsasama ay nakatakda namang makabuo ng isang maligaya at pang habang buhay ng pamilya.

