Kontroberyal na aktor sobrang tigas ng ulo, di na papipirmahin ng bagong kontrata By Cristy Fermin Bandera



USAP-USAPAN sa kahit saang umpukang-showbiz ang nanganganib na takbo ng career ng isang popular na aktor. Nakalutang sa hangin ang kanyang kinabukasan sa kasalukuyan dahil nagdadalawang-isip na ang kumpanyang nangangalaga sa kanyang karera na papirmahin pa siya ng panibagong kontrata. Nu’n pa nagpapalutang ang sikat na aktor na ayaw na niyang pumirma ng kontrata sa kanyang produksiyon, pero nabaligtad ang kuwento, ang kumpanya na ang ayaw magbigay sa kanya ngayon ng renewal contract. Kuwento ng isang source, “Iba na kasi ang mga nangyayari ngayon, siya na mismo ang gumagawa ng mga dahilan para hindi i-renew ang contract niya. Self-destruction na ang pinaggagagawa niya.” Pinalampas na diumano ng kumpanya ang marami niyang pagmamalabis nu’n, agarang gumagawa ng damage control ang mga nangangalaga sa kanyang career, pero mukhang sinasawaan na ang mga ito ngayon. “Nakakapanghinayang ang lahat ng meron siya ngayon. Wala na siyang mahihiling pa dahil sikat siya, yumaman na rin dahil sa pagiging sikat at magaling niyang aktor, ano pa ba ang kulang? “Bakit siya nagkakaganyan? Alam niya naman na siguradong maaapektuhan ang career niya, pati ang mga endorsements niya, ano ba talaga ang pinoproblema niya ngayon? “Nakakagulat ang biglaan niyang pagbabago, tine-trace na nga ngayon ng production niya kung saan nag-umpisa ang pagkakaganyan niya. Kahit kasi sila, e, nawindang sa mga ipinakikita ng alaga nila! “Kahit sabihin pang may mga bad influence sa paligid niya ngayon, e, hindi pa rin tama ‘yun. Bakit, wala ba siyang sariling pag-iisip para iwanan niya ang mali? “Nakakalungkot ang mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Kung talagang sawang-sawa na siya sa trabaho niya, e, mag-iwan naman sana siya ng magandang image sa pag-alis niya,” dagdag na komento pa ng aming impormante. Naman, naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday. Kapag hindi n’yo pa natumbok kung sino ang sikat na personalidad sa kuwentong ito, e, baka may magpako na sa inyo sa krus!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.