Celebs na napasaya, natulungan ni Richard Pinlac dedma lang

PALAGI akong niri-remind ng mahal kong si Kuya Boy Abunda na habang nakapuwesto pa nang konti sa showbiz ay ingatan ito at mag-ipon hangga’t maaari.

Kilala kasi ako ni Kuya Boy na may pagkabulagsak sa pera – basta ba meron lang at may malapit sa pusong nangangailangan ay hindi ako nagdadalawang-isip tumulong. That’s how I am and I am not bragging about it. Binibigyan ko lang kayo ng senaryo kung sino ako sa likod ng mga camera. Likod ng mga camera? Feeling TV star, di ba? Ha! Ha! Ha!

Seriously. katwiran ko kasi, if I go one day, at least may magandang alaala akong maiiwan – na minsan ay nakatulong ako, right? What more kung makuha ko ang malaking random, the more na marami akong magigibsungan. Charrrotttttt! Ayaw pa ring tumigil sa free spins, ‘no? Kaloka!

Anyway, naniniwala ako sa kasabihan that in our business, you are good as your last picture. Ilang beses ko na itong natunghayan. Pag malaking name ka sa industry and you die as soon as you get attacked by anything (puso, cancer, high-blood, accidents), marami ang dadalaw sa iyo dahil maraming nakatutok na cameras.

Pero ‘pag di naman kalakihan ang pangalan mo sa industriya and you die of some sickness or what, nailibing ka na pero ni hindi ka man lang napag-usapan. Meron namang writers na namatay na lang pero manaka-naka ang nakadalaw at tumulong hanggang sa sila’y mailibing.

Kungsabagay, di naman obligasyon ng mga kasamahan mo sa industriya na ipalibing ka – ang sa akin lang, napansin ko lang na pag wala ka nang silbi masyado sa mga stars ay echas ka na, ni hindi ka man lang masilip sa iyong burol. Pero pag buhay ka at panay ang tulong mo sa mga lukaret na ito, diyosa ang tingin sa iyo. Kulang na lang ay himurin ang paa at bumbunan mo.

Napansin ko ito sa burol ni kaibigang Richard Pinlac. Last year pa naman siya inatake and recently lang siya namaalam. Nitong lamay niya, manaka-naka ang stars na dumalaw sa kanyang burol sa Loyola Guadalupe. Marami siyang natulungang artista noon ang di man lang sumilip or nagpadala ng flowers para maparamdam ang kanilang pagluluksa.

Nakakalungkot din, di ba? Kahit sabihin pa nating may pagkukulang din si Richard sa iba, pero nasaan na yung maraming napasaya? Kahit flowers man lang, puro galing kay Katrina Paula. Mabuti pa si Katrina Paula ay masigasig na inasikaso si Chard. Mula sa pagpanaw nito hanggang sa cremation niya today ay hands-on si Katrina. Nakakatuwa. Ang sinasabi nilang bold star dating si Katrina Paula ay meron pang pinakamalaking puso sa kanilang lahat. Yung iba ay deadma.

Kaya alam niyo na, huwag umasang merong ibang tutulong sa iyo pag ika’y nakahandusay na. Kaya dapat talagang paghandaan. Mahirap nang mamatay na walang-wala.

Anyway, ngayong tanghali ang cremation ni Pinlac. Kung hindi man tayo makarating sa huling sandali ng pananatili niya sa mundo, ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Kung may pagkakasala man siya sa atin, let’s forgive him in our hearts para maka-move on naman ang kaniyang kaluluwa on his journey to heaven. Pag nagawa natin iyon, pag tayo naman ang nawala, people will also forgive us of our misgivings. Tama?

Maligayang paglalakbay, Richard Ramirez Pinlac. May your soul rest in peace.

q q q

Samantala, miss na miss ko naman ang partner ko sa “Showbuzz” namin sa DZMM na si Papa Ahwel Paz na almost two weeks nang wala sa show, ngayon pa lang ang dating niya from Vienna, Austria mula sa very successful na Global Pinoy Singing Idol and Tawag Ng Tanghalan contests ng DZMM para sa mga OFW natin.

Talagang nilubos-lubos ni Papa Ahwel ang pagbabakasyon sa Europa after ng event na natapos the other Sunday pa. Ilang bansa kaya ang napasyalan ni Papa Ahwel? Kakainggit ha. Gayunpaman, since darating na si Papa Ahwel sa bansa, makakasama ko na siya sa show namin sa DZMM tonight.

Bonggang kuwentuhan na naman ito. Lalo pa’t nakasama niya sa Austria si Papa Matteo Guidecelli na nag-guest sa GPSI at TNT nung pumutok ang balitang meron daw itong rift with Sarah Geronimo’s dad Delfin.

Baka kasi merong naikuwento si Papa Matteo sa kanya dahil very close sila. Let’s see tonight. Abangan ninyo ang “Showbuzz” sa DZMM at 10:30 p.m..

Welcome home, Papa Ahwel. Ang pasalu! Ha! Ha! Ha!