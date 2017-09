Horoscope, September 25, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Panahon ngayon ng mga Libra. Ibig sabihin habang ikaw ay umiibig maraming suwerte at magagandang kapalaran ang kusang darating. Sa pinansyal, ganon din – kapag “laging in love” mas maraming salapi ang maibubulsa. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Patrenan-Om-Ayena.”

Aries – (Marso 21-April 19)—Kung balak magnegosyo ngayon na ang tamang panahon. Sa pag-ibig, kumbinsehin ang kasuyong Libra na magsosyo kayo ng produktong may kaugnayan sa Holiday Season mga pang-regalo at pagkain. Pagkakataon mo ng mapalago ang iyong kabuhayan sa pamamagitan ng negosyo, Mapalad ang 3, 12, 24, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pulkasa-Om-Kirata.” Maroon at beige ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Ang pagpapakabait at mababang loob ay mabuti, pero ang masama kung naisasakripisyo mo na ng hindi mo namamalayan ang budget ng iyong pamilya. Hindi masamang magpautang, pero unahin muna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Mapalad ang 7, 9, 15, 24, 33, at 42. “Om-Mohaya-Om-Mitra.” White at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Sa pagiging tapat at totoo dagdag na ligaya ang makakamit. Suwerte sa produktong denideliver at inilalako, gayon din sa mga kalakal na kumikislap, kumikinang at may magaganda at nakakaakit na kulay. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Gayatri-Om.” Silver at yellow ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Tubig ang iyong elemento. Kaya sa sandaling iniyakan o binigyan mo ng kauting luha ang anomang nais makamit, sa salapi man at pag-ibig sa pamamagitan ng luha tiyak na ito ay ibibigay sa iyo ng tadhana. Mapalad ang 3, 15, 18, 21, 29, 34 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Om-Gosvami.” Green at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)— Panahon na upang mag-isip ng malaking layunin. Ang pagkakaroon ng sariling sasakayn o kaya’y house and lot, puwede ring layunin ang magka-sa-vings ng maraming-maraming pera. Layunin o asamin mo lang iyan, kusa na sa iyong ibibigay yan ng tadhana. Mapalad ang 1, 4, 27, 36, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Om.” Red at lilac ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)—Maraming suwerte ang darating, pero dapat mo itong ingatan. Kasabay ng suwerte ang mga tukso ng ka-imoralan at pagiging magastos. Kapag nanatili kang matuwid mananatili din sa iyo ang bonggang-bonggang suwerte at madaragdagan pa ang dating ng magagandang kapalaran. Mapalad ang 7, 18, 27, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Yellow at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Dahil panahon ngayon ng mga Libra, higit na mas maraming suwerte at magagandang kapalaran ang kusang matatanggap higit lalo sa pinansyal at sa aspetong pang-emosyonal. Unti-unti na ring mahahawi ang mga problema hanggang sa tuluyan na uling lumigaya. Mapalad ang 3, 9, 10, 19, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Jagat-Guro-Om.” Beige at marron ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Tama lang ang iyong ginagawa, tinutulungan mo ang iyong pamilya at ang ibang pamilya. Sa pagtulong na hindi naghihintay ng kapalit marami pang suwerte at magagandang kapalaran ang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad ang 7, 11, 19, 23, 26, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om-Beeja.” Pink at purple ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Iwasang magsungit, sa halip batiin ang bawat araw ng may ngiti at pag-ibig sa iyong mga labi. Sa ganyang istilo ng pamumuhay araw-araw, maramingt suwerte at magagandang kapalaran ang tuloy-tuloy pang darating. Mapalad ang 6, 14, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gorocha-Om.” Brown at gray ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Ang unti-unting pagkaubos ng salapi sa ngayon ang maghahatid sa pagyaman sa darating na mga araw. Sa pag-ibig ang kabiguan ay lihim na daan upang matagpuan ang isang wagas at pang habang buhay na relasyon. Mapalad ang 4, 7, 19, 24, 34, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Joviyo-Om-Krato.” Gold at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Kung bigo man sa pag-ibig ituon na lang ang buhay sa salapi. Walang dapat gawin sa ngayon kundi ang magpayaman. Kapag mayaman ka na, makakabili ka na rin ng isang tapat at pang habang buhay na pag-ibig. Mapalad ang 7, 15, 23, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Kakapusin ka na naman sa salapi na lagi namang nangyayari. Ang magandang gawin ngayon ay mag-tipid. Alalahaning malapit na ang Pasko. Sa pag-ibig, magpatago ng kaunting halaga sa kasuyong kuripot. Mapalad ang 7, 20, 22, 27, 34 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Keh-Balam.” Green at red ang buenas.