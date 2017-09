John Lloyd matindi ang kapit kay Ellen, binalahura ang buhay at career By Cristy Fermin Bandera

MATINDI pa ang pagkakapagkit ni John Lloyd Cruz kay Ellen Adarna sa mga panahong ito. Wala pang kahit anong dahilan na puwedeng magbaklas sa kanya sa sexy star. Ine-enjoy pa nila ang napakalaya nilang pagpaparamdam ng pagmamahalan, sobrang nagsasaya pa sila ngayon sa kanilang mga kahunghangan, kaya kahit harangan pa ng sibat si JLC ay mananatili siya sa piling ni Ellen. Ngayon lang naging ganito si John Lloyd. Marami na rin siyang nakarelasyong artista pero ngayon lang natin nasaksihan ang sikat at magaling na aktor na nagpapakabalahura na. Pagbiyahe lang sa ibang bansa ang dating nakasanayan ni JLC kasama ang kanyang girlfriend.

Pero iba itong kay Ellen. Parang may matinding magnet na humihila sa kanya para ang pinaghirapan niyang pangalan at career ay mabasura na lang basta. Sino pa ba naman ang magkakagusto sa mga i-pinakikita niya ngayon? Pati ang nananahimik niyang echas ay kinunan na niya ng larawan para ipagbuyangyangan sa publiko? Ang pinakamatinding impresyon na iniiwanan nu’n ni JLC ay ang kanyang paglalasing. Nakunan siyang nakasubsob sa mesa na parang wala nang ulirat. Pero hanggang du’n lang ‘yun. Pero ngayong sila na ni Ellen Adarna ang magkarelasyon ay kung anu-ano nang kabalahuraan ang ipinakikita ni John Lloyd. Napakalakas ng impluwensiya ni Ellen, totoo ‘yun, pero wala na bang sariling pag-iisip si JLC para huwag gawin ang mga bagay-bagay na makasisira sa kanyang imahe at karera? Dapat isipin ng magaling na aktor na hindi siya basta artista. Ipinakikita siya bilang magandang modelo para sa kanyang mga tagasuporta, dapat siyang tularan, kaya nga kaliwa’t kanan ang mga produktong ineendorso niya.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.