Horoscope, September 24, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa pag-ibig, wala sa ibang tao ang tunay na kaligayahan, kundi na sa puso. Kailangang matututo kang magmahal ng wagas at dalisay. Sa pinansyal, kahit na anong negosyo lalo na’t medyo chubby ka, tiyak ang pagyaman. Simulan mo na ngayon habang papalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. Mapalad ang 1, 9, 19, 27, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jina-Anam-Babalam.” Green at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kung hindi na magiging isip bata, mas mabilis na uunlad ang kabuhayan at sa pag-ibig kung magiging matured na ang iyong personalidad, wala ng kabiguan pang malalasap. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om Arhate-Om-Padme.” Red at blue ang buenas

Taurus – (April 20-May 20) — “Ganda” ang susi ng tagumpay. Anuman ang iyong ginagawa, pag-gandahin mo. Sa ganyang paraan gagantimpalaan ka ng langit ng mas maraming suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 5, 18, 23, 25, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bodha-Dhipana-Om.” Beige at violet ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Iwasang ma-addict sa sugal, wala kang mahirati sa anumang uri ng bisyo. Sa halip na itapon ang salapi sa walang kuwentang bagay ipunin mo lang ng ipunin ito. Sa pag-ibig, wag mo namang pagkuriputan ang iyong minamahal, upang hindi siya magtampo. Mapalad ang 5, 8, 26, 35, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namoh-Om” Lilac at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Simple lang ang sikreto ng tagumpay. Sa pag-ibig at pinansyal, laging maging praktikal upang mas mabilis kang yumaman at lumigaya. Itapon na sa basurahan ang ugaling maramdamin at emosyonal. Mapalad ang 5, 14, 23, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Silver at blue ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Hindi ka dapat malungkot, dahil ang kalungkutan ay walang maidudulot na maganda sa iyong kapalaran. Ugaliing mag-saya. Kapag masaya ka na, ang suwerte at magagandang kapalaran ay darating na uli ng kusa. Mapalad ang 7, 23, 28, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Raga-Kastha-Om.” Green at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Bilis ang susi ng tagumpay. Anuman ang ginagawa, panliligaw man o pagpapa-charming, at kahit na may kaugnayan sa salapi, bilisan mo lang at makikita mo, parang magic, kusang mapapasayo ang lahat ng inaasam-asam mo sa buhay. Mapalad ang 5, 9, 22, 27, 34 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Keh-Om.” Green at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Wag kang inggitera. Ituloy mo lang ang mga pagsisikap at sa bawat araw na lumilipas anuman ang ipagkaloob sa iyo ng tadhana, matuto kang makuntento. Tandaang “contentment” ang sikreto ng maligayang buhay. Mapalad ang 6, 13, 21, 28, 37 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Dosya-Om.” Lilac at maroon ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Mahusay na pakikitungo sa kapwa ang kailangan. Sa pag-ibig, gamitin ang husay sa pambobola. Sa pananalapi, kailangang marunong kang mang-uto. Kapag nagawa mo iyan, kusa ka ng aasenso at liligaya. Mapalad ang 5, 9, 23, 32, 35 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Deva-Om.” Gray at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi dapat mainip sa pagdating ng magandang kapalaran. Pagpasok ng buwan ng Oktubre, kusa ng aayon sa iyo ang langit. Mga oportyunidad ng pagkakaperhan ang darating at sa pag-ibig muli kang kikiligin sa sobrang liligaya. Mapalad ang 3, 9, 19, 35, 44 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Shanti-Pad-Me-Om.” Purple at gold ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Bawal magalit! Sa mahinahong pakikipag-usap mas malaking halaga ng salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, kung hindi mo aawayin ang kasuyo lalong iinit at sasarap ang relasyon. Mapalad ang 1, 8, 17, 27, 33 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Red at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Iwasan ang mga taong sira ang pamilya. Kapag nakipagkuwentuhan ka sa kanila, hahawahan ka lang nila ng kamasalan. Sa mga taong may mabuti at matitinong pamumuhay ka makibarkada at makipagkuwentuhan, upang mapunta sa iyo ang suwerte nila. Mapalad ang 4, 10, 22, 38, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Karan-Om.” Green at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag kang puro pangarap at kuwento na wala namang kuwenta. Simulan na ang negosyong may kaugnayan sa bilog na mga bagay tulad ng prutas, pagkain at dekorasyong pang-Pasko upang sa Holiday Season na ito, tuloy-tuloy ka ng umasenso. Mapalad ang 7, 8, 27, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Gold at purple ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.