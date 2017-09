Sa 2019 makapag-asawa (2)

Sulat mula kay Maricar ng Bagbag, Novaliches, Quezon City

Problema:

1. Nagta-trabaho po ako sa isang call center, kaya lang nag-are-resign ako kasi hindi ko kaya ang sobrang puyat. Sa ngayon ay may aplay ako sa isang telecommunication company, matatanggap kaya ako? At kasabay nito nag aaplay din po ako sa abroad, sa isip-isip ko kasi kung ano ang mauna, malamang yon gang calling ko? May chance po ba na makapag-abroad?

2. Sa ngayon ako po ay 34 years old na ako at hindi pa nagkaka-BF. Sabi ng nanay ko nag-aalala siya baka daw ako tumandang dalaga, kasi may lahi po ang both side ng mother at father ko ng matandang dalaga, kaya itatanong ko na rin po kung magkaka-boyfriend ba ako at makapag-aasawa kaya ako at kailan? September 5, 1983 ang birthday ko.

Umaasa,

Maricar ng

Quezon City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Virgo (Illustration 2.) ang nagsasabing bukod sa matutupad ang lahat ng pangarap mo sa career, ikaw ay nakatakda ding magkaboyfriend at makapag-asawa, hatid ng isang lalaking isinilang sa zodiac sign na Taurus.

Numerology:

Dahil 5 ang birth date mo, ikaw ay yayaman, sa tatlong bagay na posibleng mangyari: Yayaman ka sa walang tigil na pag-aabroad. Yayaman ka sa walang humpay na pagnenegosyo. At pangatlo, makapag-aasawa ka ng mayaman at dahil makapangasawa ka ng mayaman, magiging mayaman ka na rin sa panahong ikaw ay may sarili ng pamilya.

Luscher Color Test:

Mapalad ka naman sa kulay apple green, gray, metallic blue at silver. Magsisilbing lucky charm mo ang batong sapphire na ipapalamuti sa silver na singsing.

Huling payo at paalala:

Maricar ayon sa iyong kapalaran sa taon ito ng 2017 mapapasok ka na sa call center na inaaplayan mo at doon mo makikilala ang isang lalaking magiging boyfrend mo. Kung saan, magkakahulugan kayo ng loob hanggang sa maging magkasintahan at pagsapit ng taong 2019 sa edad mong 36 pataas, makapag-asawa ka na at habang buhay na liligaya hatid ng isang lalaking may birth date na 18.

