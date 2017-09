Aktres pinagbantaang itatakwil ng Kapamilya dahil sa sex video By Cristy Fermin Bandera



MAY matinding dahilan pala kung bakit nanahimik sa social media ang isang magkarelasyong personalidad. Kung dati’y kung anu-ano ang ipino-post nila, kasama ang mga video nilang seksuwal ang dating, ngayon ay behave na sila. Ginagamit pa rin nila ang kanilang mga account, pero wala nang kontrobersiyal na isyu, magagandang pangyayari na lang sa kanilang buhay ang ibinabalita

nila. Nagkaroon pala nang matinding hindi pagkakaintindihan ang magkarelasyon at ang pamilya ng babae, nagwala ang kanyang mga magulang, hanggang sa mauwi na ‘yun sa kagustuhan ng kanyang pamilya na itakwil na siya. Kuwento ng aming source, “Mga lumang tao kasi ang family ng girl, mga konserbatibo sila, kaya ganu’n. E, sino ba naman kasi ang hindi magigimbal sa mga pinaggagagawa nila nu’n? “Tama ba naman na pati ang mga lovemaking nila, e, isini-share pa nila sa publiko? Wasto bang ipakita sa video ang mga pinaggagagawa nilang dalawa sa kama? “Natural, kahit naman siguro hindi conservative ang parents ng babae, e, hindi talaga nila magugustuhan ‘yun, dahil ang anak nila ang nalalagay sa kahihiyan. “Ang lalaki, kaya niyang sikmurain ‘yun, pero ang babae, talagang pagpipistahan siya ng mga bashers dahil kababaeng tao niya, e, pumapayag siyang ipakita ang bituka niya in public! “So, nagkaroon ng away. Giyera mundial talaga! Handa na ang pamilya ng girl na burahin ang name niya sa family tree nila dahil puro kahihiyan ang ibinibigay niya sa pamilya! “Siyempre, galit na galit ang family ng girl sa karelasyon niya! Bakit nga naman siya inilalagay sa alanganin at kahihiyan? Tahimik pa naman ang pamilya nila sa probinsiya, walang pangit na image ang family nila, pero nang dahil sa pakikipagrelasyon niya sa lalaking ‘yun, ang feeling ng parents ng girl, e, lumalakad sila nang walang ulo sa community nila! “Sinabi ng parents ng girl na kundi sila titigil sa kabalahuraan nila, e, itatakwil na lang nila ang kanilang anak! Puwede na niyang gawin ang lahat-lahat, tutal naman, e, wala na siyang pamilya! “Natural, hindi pumapayag ang girl. Mahal niya ang family niya, kaya nanahimik na lang sila ng mahal na mahal niyang lalaki,” mahabang monologue ng aming source. Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Jon at Ching Baustista Silverio, kahit naman siguro kayo, hindi kayo papayag na isumpa kayo ng buong pamilya n’yo at ng inyong parokya, di ba?

