Hiwalayang Xian Lim-Kim Chiu fake news

BILANG patunay na going strong pa rin ang kanilang relasyon, nag-post sina Xian Lim at Kim Chiu sa social media ng kanilang vlog kung saan mapapanood ang kanilang pagbabakasyon sa Subic.

Sa nasabing video na unang ipinost ni Xian sa kanyang YouTube channel, makikita kung paano in-enjoy ng rumored couple ang kanilang trip sa Subic. Meron silang mga eksena sa loob ng kotse habang nagkakantahan, sabay na in-enjoy ang 45-minute run sa isang sports field, nag-swimming, nangabayo at nag-dinner.

Nauna nang dinenay ni Kim na nagkaroon sila ng matinding away ni Xian na nauwi raw sa hiwalayan.

Maayos na maayos daw ang relasyon nila ni Xian. Sa nakaraang presscon naman ni Xian para sa ikatlong album niya, ang “Key Of X” under Star Records, huwag daw maniwala sa mga tsismis ang mga tagasuporta nila ni Kim.

Nagsimula ang tsismis matapos mabalitang super close na raw uli si Kim kay Gerald Anderson na katambal ng dalaga sa daytime series na Ikaw Lang Ang Iibigin na humahataw pa rin ngayon sa ratings game. Mabenta pa rin kasi ang tambalang Kimerald kaya patok na patok sa madlang pipol ang Ikaw Lang Ang Iibigin na napapanood bago mag-Showtime.

Samantala, tuloy-tuloy ang tagumpay ng Kapamilya heartthrob na si Xian Lim after ng kanyang concert sa The Theatre (Solaire) dahil ang kanyang bagong “Key Of X” album, na unang inilabas noong nakaraang buwan, ay umani agad ng soldout tours.

Taong 2014 ng huling naglabas ng album ang singer-actor at ngayon para sa kanyang pinakahihintay na ikatlong album ay sinubok niyang maging direktor ng sariling music video para sa carrier single nito na “Getting To Know Each Other Too Well.” Kasama niya bilang leading lady sa nasabing video ang Bb. Pilipinas Universe 2016 na si Maxine Medina.

Ang sumikat na Gerard Kenny revival ay kasalukuyang nangunguna na sa local music scene – #1 chart topper sa MOR at kabilang din sa iba’t ibang MYX music channel hit list.

Kasama rin sa bagong album ni Xian ang OPM classic na “Wala Na Bang Pag-ibig,” mula kay Vehnee Saturno na unang pinasikat ng Queen of Soul na si Jaya, at ang OPM favorite na “Honey My Love So Sweet” mula naman kay Vingo Regino at pinasikat ng April Boys noon. Inamin ni Xian na isa sa mga OPM idol niya si April Boy Regino dahil sa galing nitong mag-perform na gustung-gusto ng masa.

Mayroon ding dalawang bagong awitin sa album, ang “Manhid” ni Kiko Salazar at ang nakaka-LLS (last song syndrome) “Download” na isinulat ni Dingdong Avanzado.

Mula nang inilabas ang “Key Of X” noong Agosto, nagkaroon na si Xian ng soldout album tours sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Sa Sept. 29 (Friday) bibisita naman ang singer-actor sa Vista Mall sa Bataan, 5 p.m.. Available na ang “Key Of X” sa music stores nationwide at sa digital stores worldwide.