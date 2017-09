Horoscope, September 23, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Bihira lang sa mga taong isinilang sa petsang 23 ang hindi yumayaman. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng tsansa mo na yumaman at ang pagyamang ito ay inaasahang magaganap sa edad mo bago sumapit ang 55 pataas. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna!” Silver at pink ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi dapat tumunganga! Nakikita ng langit na wala kang ginagawa. Kumilos ka na ngayon. Sa pag-ibig, kung magsasawalang kibo ka na lang, paano ka makaka-score sa minamahal. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 26, at 48. Mahiwaga mong mantra: “It’s now or never.” Purple at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa paskong darating magluto ng mga pagkaing pampasko, ang nasabing kalakal ang magpapayaman sayo. Sa pag-ibig, mag paganda ka lang ng magpaganda, darating sa iyo ng kusa ang maligaya at pang habang buhay na relasyon. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 30, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Namo-Tetra-Om.” Yellow at violet ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panahon na upang isakatuparan ang mga binabalak. Isang dating kakilala ang darating upang bigyan ka ng magandang kapalaran. Sa pag-ibig muling mabubuo ang isang naunsyaming pagmamaahalan. Mapalad ang 5, 7, 14, 22, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vedanta-Om.” Beige at red ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Huwag panghihinaan ng loob! Upang magkapera ng malaking halaga, sugod lang ng sugod ang dapat. Sa pag-ibig, wag matakot sa kasuyo, imbis na ikaw ang sumunod, siya ang pasunurin mo sa iyong kagustuhan. Mapalad ang 7, 14, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gorocha-Om.” Gray at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Upang mapasunod sa iyong kagustuhan ang iyong kausap, tumayo ng tuwid habang tinititigan ang pagitan ng kanyang dalawang mata. Ibulong sa iyong sarili: “Mapapasunod kita!” Kapag nagawa mo yan, mas madali kang magtatagumpay sa negosyo at pag-ibig. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Mayabeja-Kubera-Om.” Orange at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Upang hindi ka mautangan, kahit kumita ng malaking halaga, iskireto mo lang. Sa pag-ibig, maraming nagnanasa sa iyong kagandahan, ngunit may isang naka-white, na magbibigay sa iyo ng kakaibang ligaya. Mapalad ang 5, 16, 23, 31, 41, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Bukod sa blue ang silver ay buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Panahon ngayon ng Libra, kaya lalong pang gaganda ang iyong kapalaran. Magsuot lagi ng kulay na pula, upang lalo pang uminit ang romansa at dumating ang mas marami pang pera. Mapalad ang 3, 18, 27, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Bukod sa red ang pink ay buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Upang hindi mahirapang magdesisyon, laging pairalin ang praktikalidad. Sa pag-ibig itigil na ang pagiging sobrang emosyonal. Sa pinansyal, hanggat palagi kang nagiging praktikal lalo kang yayaman. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 34, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohaya-Om.” White at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag umasa sa ibang tao! Panahon na upang magiisip ng sariling pagkakakitaan. Sa pag-ibig iwasang magpauto sa isang kulot ang buhok at maitim ang kulay ng balat. Mapalad ang 6, 17, 26, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dheemari-Om.” Green at peach ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag daanin sa init ng ulo ang anomang problema! Panatiliin ang pagiging mahinahon para dumami ang pera. Sa pag-ibig kung ayaw niya wag mong pilitin. Bumawi ka na lang sa ibang araw. Mapalad ang 3, 16, 24, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Red at purple ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag samantalahin ang kabaitan ng iba! Kung paanong niloloko mo ang iyong kapwa, sa bandang huli ikaw naman ang lolokohin ng tadhana. Sa pag-ibig, maging tapat sa kasuyong uto-uto. Mapalad ang 8, 19, 28, 34, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He Vau-Weh.” Gray at olive green ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Nakikita ng langit ang iyong ginagawa. Mag patuloy ka lang, nakahanda na ang gantimpala sa iyo. Isang maunlad na pamumuhay at masarap na relasyon, hatid ng isang napaka maunawain at mabait na nilalang. Mapalad ang 3, 18, 27, 33, 42, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Rama.” Red at blue ang buenas.

