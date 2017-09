John Lloyd puro kabalahuraan na ang ginagawa; pati sariling dumi pinagtripan By Cristy Fermin Bandera

EWAN kung anong klase ng pag-iisip na ang meron si John Lloyd Cruz. Dati nang alam ng buong bayan na tomador siya, mahilig siyang uminom at maglasing, pero hanggang du’n lang ‘yun. Pero mula nang maging magkarelasyon na sila ni Ellen Adarna ay kung anu-anong kabalahuraan na ang kanyang kinapapalooban. Hanggang ngayo’y pinagpipistahan pa rin ang lumabas niyang picture na nakangarat siya (dirty finger), meron ding para siyang batang takot na takot na nagtatago sa likod ng mga tangke, walwal na walwal si JLC! Pero ang pinakamatindi na siguro ay ang pinakahuli niyang post sa Instagram kung saan niya niretratuhan ang kanyang echas para ipagbanduhan sa social media. Ewan kung kaninong ideya ‘yun. Siya lang kaya ang nagdesisyong ilabas ang itsura ng kanyang dumi para ipakita sa publiko o may nagturo na naman sa kanya sa pagti-trip na ‘yun? Hindi na nagagalit kay John Lloyd ang mga nakakasubaybay sa mga pinakahuli niyang aktibidad. Awa na ang nararamdaman ng ating mga kababayan at matinding panghihinayang. Nakakaawa nga naman ang isang tulad niya na parang siya na mismo ang sumisira sa kanyang sarili. Napakaraming personalidad ang nangangarap na maging tulad niya na sikat, magaling umarte at punumpuno ng mga biyaya, pero parang hindi man lang niya pinahahalagahan ang lahat ng ‘yun. Ano na nga kaya ang kailangang gawin ngayon kay John Lloyd Cruz ng mga nangangalaga sa kanyang career?

