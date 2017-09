Horoscope, September 22, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Wag magsayang ng oras. Kailangan magsimula ng munting negosyo – magluto ng kakaibang uri ng pagkain at kumuha na ng order para sa Pasko. Sa gawaing ganyan ka uunlad at magiging maligaya. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 36, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Me-Padme-Om.” Yellow at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kung hindi magiging maingat sa paggasta, mawawalang mabilis ang pera! Mahusay na pagba-budget ngayong papalapit na ang pasko ang dapat. Sa pag-ibig, tuloy ang mainit na pakikipagrelasyon sa isang Leo. Mapalad ang 3, 18, 25, 36, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agni-Agni-Om.” Violet at beige ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansyal, habang napapalapit ka kay Lord lalo namang lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, matatagpuan ang true love habang nasa loob ng bahay dalanginan. Mapalad ang 6, 18, 22, 34, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sukadeva-Om.” Red at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Suwerte sa produktong ideni-deliver at inilalako. Sa ganyang negosyo ka yayaman. Sa pag-ibig, wag magpabago-bago ng isipan upang makatikim ng pang habang buhay na ligaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Blue at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Upang mas bumilis na lumago ang kabuhayan, mag-establish ng sarili career at negosyo. Sa pag-ibig, tulungan ang kasuyo sa aspetong pang-materyal upang mas madali siyang makabayad sa kanyang mga pagkakautang. Mapalad ang 2, 7, 19, 25, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dheemari-Gayatri-Om.” Green at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Dahil napapansin mong laging kapos sa pang-araw-araw na panggastos, panahon na upang magtipid. Walang ibang solusyon upang umunlad kundi ang magsinop ng kabuhayan. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipagrelasyon sa isang Aries na isip bata. Mapalad ang 1, 19, 18, 23, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dosya-Om.” Orange at gold ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ang pagsasakripisyo sa ngayon ay may malaking gantimpala ng salapi sa araw ng bukas. Sa pag-ibig, basta’t patuloy kang nagsisikap aayon din sa iyong kagustuhan ang kapalaran sa bandang huli kusa ka ring liligaya at uunlad. Mapalad ang 7, 9, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gorocha-Om.” Silver at gray ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Kahit malayo-malayo pa ang birthday mo ay may espesyal na regalo kang matatanggap sa iyong kasuyo na hinding-hindi mo malilimutan. Sa pinansyal, tuloy ang pag-angat ng kabuhayan. Mapalad ang 3, 16, 21, 33, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Devah-Om.” Maroon at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa sandaling nabuo ang tiwala sa iyong sarili, tuloy-tuloy kang uunlad hanggang sa yumaman. Sa pag-ibig, i-enjoy mo lang ang pakikipagrelasyon sa isang Sagittarius. Mapalad ang 7, 9, 16, 27, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vasudeva-Om.” Green at purple ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — “Apoy” ang iyong elemento. Tuwing magdarasal, titigan ang may sinding kandila. Pagkatapos ng dasal, humiling sa liwanag ng apoy. Sa loob ng 30 days, kusang matutupad ang iyong kahilingan. Mapalad ang 8, 19, 25, 34, 39 at 44. Mahiwag mong mantra: “By the power of the candle, By the power of light, All these luck, So be mine.” Pink at green ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat mainip sa pagdating ng magandang kapalaran. Ang mahalaga ay magpakatino ka. Sa matino at mabuting pamumuhay, ang salapi at maligayang pag-ibig ay kusang makakamit. Mapalad ang 7, 16, 23, 31, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Deva-Om.” Gold at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag nang damdamin ang napurnadang relasyon. Maging masaya ka na sa kasalukuyang kasuyo. Sa pinansyal, simulan na ang negosyong noon mo pa naiisip – kalakal na may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Meganta at purple ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Maging maingat sa pagdedesisyon. Sa pag-ibig at salapi, may babala na mamali ka na naman ng pasya. Balikan at muling makipag-kuwentuhan sa tapat na tagapayong Virgo. Mapalad ang 6, 19, 28, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kuntha-Vai-Nava-Om.” Orange at maroon ang buenas.

