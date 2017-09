Ai Ai pumirma na ng prenup: Para na rin sa kapayapaan ni Gerald!

KINUMPIRMA ng Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas na may pinirmahan na silang prenuptial agreement ng kanyang 23-year-old fiancé na si Gerald Sibayan.

Ayon sa Box-Office Queen, mismong ang kanyang future husband ang nag-suggest nito para walang nang masabing masama ang mga tao.

“Mayroon kami kaya lang confidential, hindi pinag-uusapan kasi ayaw ng lawyer. Hanggang doon lang ang pwedeng sabihin kasi sabi ng aboagado confidential, if ever magtanong sila sabihin mo na lang na ‘oo,’ pero no details,” pahayag ni Ai Ai sa pocket presscon ng latest movie niyang “Bes And The Beshies” under Cineko Productions and Regal Entertainment.

Dagdag pa ng komedyana, gusto rin daw ng kanyang ina na magkaroon sila ni Gerald ng prenup para wala silang maging problema in the future.

“Usually naman ang nanay ko ang palaging may gusto at ‘yung family din ni Gerald,” aniya pa.

Dagdag pa ng nag-iisang Comedy Queen, “Alam mo ‘yung sa ganyan para na lang din sa kapayapaan ni Gerald para wala na siyang basher. Pero sa mag-asawa naman ke normal o artista eh, wala naman yon, pera lang naman ‘yon.

“Kumbaga hindi iyon ang batayan nang pagsasama n’yo ng matagal. Nasa inyo ‘yun kung magkakaintindihan kayo. Although kailangan n’yo ‘yon as mag-asawa pero di ‘yon ang essence ng pagmamahal para sa akin,” dagdag ni Ai Ai.

Hugot pa niya, “Kasi siyempre dalawang beses na akong ikinasal at hindi rin guarantee na kapag may prenup ka ay hindi makukuhaan ng pera. Kapag gusto kang lokohin o gusto kang huthutan, magagawa niya ‘yon.”

Kamakailan ay nag-prenup pictorial na sila ni Gerald na kinunan sa Temple of Leah sa Cebu, “First time ko nag-prenup shoot, masaya naman! Saka feeling ko dalaga ako!”

“Kaya ako magpapakasal kasi mahal ko si Gerald at gusto naming magsama na forever. Noon kasi maraming hidden agenda kung bakit gusto kong makasal, gusto kong mang-inis, siguro na karma din ako noon, but this time all out of love.

“Dati kasi maraming hindi tamang dahilan, pero ngayon, dahil mahal ko si Gerald at inayos ko ang buhay ko, magpapakasal ako dahil gusto ko at sa tamang rason. Yung nauna, nag-start ng mali, kasi may third-party involved. Eto (kay Gerald) wala,” paliwanag pa niya.

Nakatakdang magpakasal sina Gerald at Ai Ai ngayong Disyembre at kumpleto na rin ang listahan ng kanyang sponsors, “Nasa 300 (guests), bawal ang gatecrashers,” natatawang chika pa ni Ai Ai.

Ipinakita sa press ng komedyana ang sample ng kanilang wedding invitation at ilan nga sa mga celebrities na kasama sa entourage ay sina Sharon Cuneta, Marian Rivera, Bayani Agbayani, Ogie Alcasid, Regine Velasquez, Rufa Mae Quinto, Jose Manalo, Pops Fernandez, Piolo Pascual, Randy Santiago, Jerald Napoles, Valeen Montenegro at Barbie Forteza.

Samantala, proud na proud si Ai Ai sa bago niyang comedy film na “Bes And The Beshies” kung saan makakasama niya sina Zsa Zsa Padilla, Carmi Martin at Beauty Gonzales na mapapanood na sa Oct. 18.

Kuwento ito ng apat na magkakaibigan at kung paano nila nilalabanan at napagtatagumpayan ang mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Malapit sa puso ni Ai Ai ang karakter niya bilang si Charla na kahit may sariling mga problema ay hindi pa rin nagdadamot ng kanyang panahon para tulungan ang kanyang mga beshies.

Bukod sa mga nakakaloka at nakakatawang eksena ng apat na bida sa pelikula, ang isa pang pasiklab ng “Bes And The Beshies” ay ang pagsasanib-pwersa ng award-winning tandem nina direk Joel Lamangan at bakitang scriptwriter na si Ricky Lee. Talagang siniguro raw ng dalawang henyong ito na mag-eenjoy at tatawa lang nang tatawa ang manonood.

Ka-join din sa cast ng movie sina Emilio Garcia, Vito delas Alas, Alan Paule, Nikko Natividad, Jon Lucas, Wilbert Ross, Mark Joseph Tam at Heaven Peralejo.

Showing na ang “Bes And The Beshies” sa Oct. 18 nationwide!