Anti at pro-Duterte na mga raliyista nagtapatan sa Mendiola INQUIRER.net

NAGPAKITA ng puwersa ang grupo na tumutuligsa sa administrasyon ng Pangulong Duterte at grupong sumusuporta sa gobyerno sa magkasabay na rali sa Mendiola. Libo-libong mga kritiko ni Duterte ang nagrali sa harap ng Mendiola Peace Arch, na umabot sa CM Recto Ave. Binatikos ng mga nagpoprotesta ang gera ni Pangulong Duterte kontra droga at umano’y mga paglabag sa karapatang pantao ng administrasyon. “Wakasan ang martial law! Biguin at labanan ang panunumbalik ng diktaturya!” sabi ng mga plakard ng mga nagrarali kontra Duterte. Ipinakita pa ng mga nagpoprotesta ang isang eksena kung saan natagpuang patay ay isa sa mga biktima sa kampanya ng gobyerno kontra droga. Sa loob naman ng Mendiola arch, nagsagawa rin ng programa ang mga tagasuporta ni Duterte kung saan nagsalita ang mga kilalang suporter ng pangulo.

Karamihan sa mga lumahok ay nakasuot ng orange na t-shirt at sumbrero na nakasulat ang pangalan ni Manila Mayor Joseph Estrada.

Sinabi ni Police Senior Inspector Leonardo De Guzman, Police Community Precint Commader na tinatayang aabot ang mga nagpoprotesta laban kay Duterte sa 5,000, samantalang umabot naman sa 3,000 ang tagasuporta ng administrasyon.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.