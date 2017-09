BF ang Christmas Wish sa Pasko By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Pam ng Anao, Cabagan, Isabela

Dear Sir Greenfield,

Sa darating na November 7, birthday ko na po at 25 na ang edad ko. Ang problema ni minsan ay hindi pa ako nagkaka-boyfriend. May mga nanliligaw naman sa akin ang kaso hindi ko sila gusto. Wish ko na ligawan ako ng lalaking crush ko na isinilang noong July 2, 1990 at wish ko din na sana siya na ang maging first and last na maging boyfriend ko. At sana bago sumapit ang pasko magka-boyfriend na ako para maging masaya naman ang pasko ko. Tuwing pasko na lang boring ang life ko kasi yong mga kaibigan ko may ka-date at iyong iba may kasamang mag-celebrate ng Christmas BF nila, pero ako ilang Christmas na laging zero ang love life ko. Matutupad kaya ang wish ko na magka-boyfriend na sa paskong ito?

Umaasa,

Pam ng Isabela

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Iisa lang naman ang malinaw at magandang Marriage Line (Illustration 1. Arrow 1.) sa iyong palad. Ito ay tanda na kung sino ang magiging first boyfriend mo, may tama ka, maaari ngang siya na ang maging last boyfriend mo hanggang sa tuluyan mapangasawa.

Cartomancy:

Queen of Clubs, Nine of Hearts at Jack of Hearts ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing isang lalaking kayumanggi ang kulay ng balat ang magiging boyfriend mo. Ibig sabihin kung ang lalaking crush mo ay may kayumangging kulay ng balat, tiyak ang magaganap, sa paskong darating matutupad ang wish mo – magiging boyfriend mo siya hanggang sa tuluyang mapangasawa.

Itutuloy…

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.