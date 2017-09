Horoscope, September 21, 2017 Bandera

Para sa may kaarawan ngayon: Kung magpapatuloy ang pagdadalawang isip, walang pag-unlad at ligayang makakamit. Sa pag-ibig at sa pinansyal, upang lumigaya at umunlad, ipatupad agad-agad ang anomang balak na unang pumasok sa isipan. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra” Red at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Huwag gumawa ng kabuktutan para lang yumaman. Sa halip, ituloy at dagdagdan pa ang mga pagsisikap. Sa pag-ibig, aanhin ang limpak-limpak na salapi kung sa dakong huli kamumuhian ka naman ng iyong kasuyo at mga kamag-anak. Mapalad ang 6, 9, 27, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jeva-Om-Jhana-Om.” Green at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Wag manisi ng kapwa, dahil madalas ka rin namang magkamali! May dumarating namang pera, kaya lang bulaksak ka! Upang umunlad matutong mag-savings. Sa pag-ibig, na sa iyo ang pagkukulang kaya hindi masarap ang romansa – galingan mo naman! Mapalad ang 3, 15, 22, 37, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at beige ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag munang bilangin ang itlog hanggang hindi napipisa. Kumilos lang ng kumilos, imbis na mag-kuwenta agad ng kita. Sa pag-ibig, hindi dapat hanapan ang kasuyo, dahil ikaw din ay maraming pagkukulang at mga pagkakamali. Mapalad ang 5, 8, 27, 32, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Water ang elemento ng Cancer. May babala ng karamdaman, upang maiwasan, laging kumain ng pagkaing nakukuha sa tubig, mga pagkaing maraming fiber at makatas. Ang mga pagkaing banggit ang magpapalusog at magpapahaba ng iyong buhay. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 33, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Beejaa-Avayara-Om.” Green at blue ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pinansyal, mas madaling yumayaman ang mga Leo kung naka-expose sa lipunan. Sa pag-ibig, sa isang Aries o kaya’y Sagittarius makakamit ang habang buhay na ligaya. Mapalad ang 6, 17, 28, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Devasya-Ravaye-Om.” Yellow at brown ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Mabibilis na pangyayari ang magaganap. Mabilis kang magkakapera, habang sa pag-ibig naman mabilis na mahuhulog ang loob sa iyo ng isang Libra. Mapalad ang 5, 14, 23, 28, 36, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Rama-Rama.” Silver at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Malapit na ang birthday mo, senyales na dadapo na ang suwerte sa iyong kapalaran kung pula ang isuot na kulay sa araw mismo ng birthday mo. Sa kulay na red, maraming pera ang matatanggap at masarap na relasyon ang malalasap. Mapalad ang 6, 9, 24, 34, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shivoham-Om.” Bukod sa red ang pink ay buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Huwag umasa sa kamag-anak, dahil wala din naman sila. Tama ang pagkukuripot kung pagyaman ang layunin. Sa pag-ibig aanhin ang salitang “nagmamahalan” kung pareho naman kayong magugutom. Mapalad ang 7, 17, 26, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Babanam-Om-Kebalam.” Beige at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Ang ginagawang pagsasakripisyo sa ngayon ay may malaking gantimpala ng salapi sa araw ng bukas. Sa pag-ibig, basta’t patuloy kang nagsisikap aayon din sa kagustuhan mo ang kapalaran. Mapalad ang 7, 14, 22, 31, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gorocha-Om-Sandapha.” Maroon at gray ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ngayong nalalapit na ang pasko mas masarap ang feeling kung lagi kang nakangiti. Sa pinansyal, kung hahaluan ng saya ang pakikipag-transaksyon kikita ng mas maraming pera. Sa pag-ibig, kung kikilitiin muna ang kasuyo mas lalong sasarap ang romansa. Mapalad ang 3, 15, 24, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Soda-Om.” Pink at orange ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Ipanatag ang isipain kahit malayo sa minamahal. Puwede naman kayong mag usap sa internet. Sa pag-ibig, wag ng maghanap ng iba, the best pa rin ang kasuyong nasa ibang bansa lalo na’t malaki ang pinapadalang pera. Mapalad ang 6, 9, 28, 34, 45, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Absence makes the heart grow fonder.” Yellow at magenta ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ituloy ang paglalakbay. Sa malayong lugar mas madaling aangat ang kabuhayan. Bago umalis yayain muna ang kasuyo sa isang pribadong lugar. Mapalad ang 5, 14, 23, 38, 41, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Adonai-Om-Elohim.” White at blue ang buenas.

