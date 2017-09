Tatay ni Sarah nagpahaba ng buhok dahil sa matinding galit kay Matteo

ALL along, akala namin ay okay na si Matteo Guidicelli sa parents ng girlfriend niyang si Sarah Geronimo.

Kasi nga, nakakaalis na si Sarah nang mag-isa tuwing dadalo sa mga imbitasyon ni Matteo like his triathlon events sa Cebu, sa opening ng resto ng aktor at iba pa.

Wala na tayong nababalitaang isyu about Sarah’s parents saying na ayaw nila sa lalaki, kumbaga, parang may basbas na nila ang relasyon ng dalawa.

Pero what’s this I heard from someone that there’s something between Matteo and Sarah’s dad, Delfin Geronimo? Ang chika ay nakalipat na nga si Sarah sa isang condo at ang manager niya ang nagbigay sa kanya ng P1 million para makapagsimula. Tuwang-tuwa nga raw si Sarah Geronimo dahil first time niyang magkaroon ng sariling milyones sa hawak niyang ATM.

For the longest time ay ang parents niya raw ang may hawak ng kanyang kita, never itong nakahawak ng malaking salapi. Sa edad niyang ito and after working so hard for her career ay ngayon lang daw nai-enjoy ni Sarah ang kanyang kita.

“Hindi naman lingid sa kaalaman natin that Sarah has been deprived of holding on to her money. And in fairness to her, she never complained dahil hindi naman nawaldas ang kanyang pera. Nakabili sila ng bahay at napag-aral niya ang mga kapatid sa ibang bansa. Pero ngayon, nakapag-isip na rin siya siguro para sa sariling future.

“She wants to start her own life, hindi naman siya sinusulsulan ni Matteo – hindi siya nakikialam sa isyu ni Sarah with her family, siguro napag-uusapan din nila pero Matteo will never intervene. Napakadisente ng taong ‘yan para makialam. Basta sila ni Sarah ay nagmamahalan at nagpaplano na rin para sa kanilang kinabukasan,” kuwento ng aming source.

“Ang balita ay nagkasagutan daw sina Matteo at Daddy Delfin at hindi maganda ang kinalabasan. Kaya halos isumpa raw ng tatay ni Sarah ang kanyang boyfriend. Kaya meron siyang “advocacy” ngayon, nagpapahaba raw siya ng buhok at hindi raw mapapagupit hangga’t hindi naghihiwalay sina Sarah at Matteo. Kaloka, di ba?” dagdag ng aming kausap.

Naku, parang ako lang iyan. Nagpahaba ako ng buhok dati for a reason. Pero napanindigan ko naman. Pero pinapuputulan ko naman ang dulo dahil nagkakaroon minsan ng split-ends. Numinipis kasi pag di naputulan. Ha! Ha! Ha!

Kidding aside, totoo ba ito, Daddy Delfin? Some people find it funny and weird pero we’d like to hear your side of the story. Ikuwento mo naman sa pahinang ito should you wish to air your side of the story. We will listen. Promise.

“Ano pa ba ang hinahanap nilang lalaki para kay Sarah? Napakasuwerte na nga ng anak nila dahil napunta sa isang matinong lalaki. Matalino. Disente. Mayaman. Guwapo. Ano pa? At ang pinakamahalaga ay mahal ni Matteo ang anak nila. Tsaka in fairness to Matteo, he never used Sarah for his own benefit. May sariling pangalan si Matteo at may talent.

“Kita naman nila kung gaano minamahal ni Matteo ang anak nila. Kanino nila gusto mauwi si Sarah, sa isang tricycle driver? Kaloka ang daddy niya, ha!” sabi naman ng isang reporter/friend namin na super-affected. Hindi naman daw siya fan ni Sarah. Nabubuwisit lang daw siya.

Hay naku, Sarah is not getting any younger. And for us, if you were to ask us, tama lang ang ginawa niya na bumukod na at magsarili. Mahirap yata pag nahuli na siya sa biyahe. She’s almost 30 years old na, right?