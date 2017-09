Horoscope, September 20, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Huwag kakalimutang magsimba at pagkatapos ay magbigay ng limos sa mga pulubi at mga taong nangangailangan na wala nang inaasahan sa buhay. Sa ganyang paraan, tuloy-tuloy ang pasok ng suwerte habang nalalapit ang kapaskuhan. Mapalad ang 7, 13, 20, 27, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Apple gree at blue ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Kung alam mong nasa panig ka ng kabutihan ipaglaban mo! Hindi dapat pang hinaan ng loob kahit may mga komokontra sa iyong balak. Ito na ang tamang panahon upang ikaw ay umunlad. Sa pag-ibig tuloy ang pakikipagrelasyon sa isang Sagittarius. Mapalad ang 3, 18, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Pink at maroon ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Huwag isiping malayo pa ang umaga. Ang totoo, abot-kamay mo na ngayon ang tagumpay. Sa pag-ibig, hinihintay ka ng kasuyo wag nang magdalawang-isip pa, sunggab agad upang habang buhay na lumigaya. Mapalad ang 6, 18, 27, 39, 42 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Green at red ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Mahirap magbago ng career! Ang mas mahalaga muna ay makaipon ng pera upang magamit sa nalalapit na kapaskuhan. Sa pag-ibig, tuloy pa rin ang relasyon matagal mo nang balak na takasan. Mapalad ang 5, 18, 27, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Tantra-Yantra-Sakra.” Silver at mint green ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Magiging okay na ang pakiramdam kung lilimutin na ang nakaraan! Sa pinansiyal, magpakalango sa tagumpay, i-blow-out ang sarili sa mamahaling restaurant. Sa pag-ibig, tanggapin ang inaalok na pagsuyo ng ka-text mate na may zodiac sign na Scorpio. Mapalad ang 4, 7, 24, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sahatsha-Sarva-Om.” Red at pink ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Ituring na ito na ang huling araw! Dahil huling araw na ngayon, palaguin ng palaguin ang kabuhayan, hanggang sa yumaman. Sa pag-ibig, dahil ito na ang huling araw, yakaping mahigpit ang mga mahal sa buhay. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “At kapag hindi ito ang naging kahulihulihang araw, lumuhod ka at magpasalamat.” Blue at lilac ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Kaya naman palang tapusin ang isang proyekto, pero bakit ba pinagpapaliban pa? Sa pagsisipag mas maraming salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, walang mahihita sa karelasyong mapayat, tamang-tama lang ang ka-relasyong mataba. Mapalad ang 5, 8, 26, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong manrta: “Babanam-Ke-Balam.” Pink at red ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Iwasan ang isang hangal na pag-ibig na nagtatangkang dumating, mapapahamak ka lang. Sa halip habang nalalapit ang kapaskuhan, ituon ang oras at panahon sa pagkakamal ng maraming-maraming salapi. Mapalad ang 6, 9, 18, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dosya-Om.” Pink at orange ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — May babala ng karamdaman! Nangangailangan ng pahinga upang muling mapasigla ang pangangalakal. Sa pag-ibig, mag-request sa kasuyo ng pagkaing, kulay puti, mainit ang sabaw at masarap higupin! Mapalad ang 9, 12, 15, 24, 33, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Durate-Rebus.” Red at white ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mawawala ang mga problema kung magsisindi ng kulay violet na kandila sa harap ng altar na pinahiran ng langis. Kasabay ng pagkaubos ng kandila, kusang matutunaw ang mga problema. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 36, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “This too shall pass!” Bukod sa violet ang lilac ay buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat mabugnot sa mga walang kuwentang kasama, mauubos lang ang iyong enerhiya sa kanila kapag pinansin mo sila. Sa pag-ibig, iistorbohin ka na naman ng kasuyong Cancer, pagbigyan mo na kasi siya. Mapalad ang 4, 8, 22, 32, 37 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Yara-Salveme-Om .” Red at gold ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Mga bagay na imposibleng ang kusang mangyayari! Sa pinansyal, bigla kang makakahawak ng dambuhalang halaga. Sa pag-ibig, ang kasuyong tahimik ang kusang gagawa ng paraan upang kayo ay magkasarilinan. Mapalad ang 4, 8, 19, 28, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bis-Vivit-Qui-Bene-Vit.” Yellow at pink ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Kahit anong problema ang dumating, isang Cancer ang lagi mong makakasangga. Sa pinansiyal, isang Virgo naman ang maaaring lapitan. Sa pag-ibig, bagamat okay ang isang Capricorn, mas magaling sa romansa ang isang Libra. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Goh-Palah-Goh.” Green at red ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.