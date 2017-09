Bakbakang Marian-Angel sa primetime naudlot By Ambet Nabus

TUWANG-tuwa rin si Marian Rivera nang mismong si Angel Locsin ang magbigay sa kanya ng “good luck” message bilang suporta sa fantaserye niyang Super Ma’am sa GMA 7 na nagsimula na nga kagabi sa GMA Telebabad. Kahit may mga nang-iintriga sa kanila, dedma lang ang dalawang aktres na nananatili pa ring magkaibigan sa kabila ng mga pinagdaanan nilang mga kontrobersiya. TUWANG-tuwa rin si Marian Rivera nang mismong si Angel Locsin ang magbigay sa kanya ng “good luck” message bilang suporta sa fantaserye niyang Super Ma’am sa GMA 7 na nagsimula na nga kagabi sa GMA Telebabad. Kahit may mga nang-iintriga sa kanila, dedma lang ang dalawang aktres na nananatili pa ring magkaibigan sa kabila ng mga pinagdaanan nilang mga kontrobersiya. Pero bigo ang mga taong gustong pag-awayin sina Marian at Angel dahil hindi natuloy ang pagtatapatan ng kanilang mga serye sa primetime dahil ang kinalaban ng Super Ma’am ay ang Probinsyano ni Coco Martin habang ang ipinangtapat naman sa La Luna Sangre nina Angel ay ang Alyas Robin Hood ni Dingdong Dantes. Sa panayam namin kay Marian sa nakaraang presscon ng Super Ma’am, matagal niyang hinintay ang pagkakataong makabalik sa primetime at naniniwala siya na magandang comeback material ang nasabing fantasy-comedy series na alay daw nila ito sa mga guro at mga estudanyante. “Ano pa ba ang magandang role na dapat kong gawin sa puntong ito ng aking career kundi ang magsilbing mama, mommy, o ma’am at ina ng mga bata. Siguradong mas palalakasin ng programang ito ang relasyon ng mga nanay sa kanilang mga anak at ng mga teacher sa kanilang mga estudyante,” paliwanag ni Marian. Napapanood ang Super Ma’am pagkatapos ng 24 Oras, ka-back-to-back ang Alias Robin Hood. q q q

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.