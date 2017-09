‘Vicki Belo huwag ka nang magpa-humble effect, hindi bagay!’

RECENTLY lang idinaos ang napakagarbo and very expensive wedding nina Dra. Vicki Belo and Hayden Kho sa Paris, France na dinaluhan ng ilang mga showbiz royalties.

Kabilang na nga riyan sina Dingdong Dantes, Marian Rivera, Ogie Alcasid, Regine Velasquez, Lovi Poe, Jennylyn Meracdo, Dennis Trillo, Alden Richards, Zsa Zsa Padilla, at marami pang iba.

More or less ay P80 million daw ang ginastos ni Dra. Belo sa nasabing kasalan. Tanggap naman actually ng publiko ang kamahalan ng nasabing okasyon dahil aware naman ang buong bansa na mayaman talaga si Dra. Belo.

“Kahit sino naman sa katayuan niya na sobrang yaman ay gagastos talaga. Kung ako rin naman, I will really spend kasi nga sobrang mahal ko ang lalaking pakakasalan ko, di ba? Gasino lang naman iyan sa ipon ni Dra. Belo.

“Ang ikinairita lang actually ng mga tao ay yung ipinost niyang pakiyeme pang ‘feeling rich’ lang daw siya eh, knows naman ng lahat na super-richie rich siya. Huwag na kasi siyang magpa-demure, huwag na siyang magpa-humble effect kasi lalo lang nabubuwisit ang mga tao sa kaniya.

“Para kasing nang-eechos lang siya. Tama na yung ikinasal na sila at talagang bongga at sobrang mahal. Parang ipinamumukha pa niya kasi sa mga tao na hindi siya mayaman, na parang kulang pa ang P80 million na ginastos niya sa kasal nila ni Hayden!

“Hasus, Dra. Belo, ibigay mo na lang kaya sa amin ang P60 million at kaya naming pakasal nang matino without spending a million. Pa-humble pa kasi kaya ayan tuloy, sa halip na matuwa sa ‘yo ang mga tao, na-bash ka pa!” sabi ng isang baklitang kausap namin sa gitna ng tong-its session the other day.

May mga nagtanggol din naman kay Dra. Belo – ang sabi nila talagang ganu’n. Siya ang may pera kaya give it to her. Baka na-overwhelm lang siya dahil she finally got what she wanted, dream come true para sa kaniya ang ikasal sa lalaking pinakamamahal niya.

Nagpapa-cute lang siguro si Dra. Belo kaya hayaan na. Ha! Ha! Ha!

Kung tayong mga bakla ang merong P80 million, ilang male celebs kaya ang makaka-date natin? Joke lang. Ha! Ha! Ha! Hoy, joke lang talaga ha, they are not for sale nor for hire, ‘no! Itanong niyo pa kay kuwan… tsaka kay kuwan…o kay kuwan kaya! Ha! Ha! Ha!