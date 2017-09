Mag-utol sa showbiz pumayag lang sa interview at pictorial sa isang kundisyon… By Cristy Fermin Bandera

HANGGANG ngayon ay hindi pa rin pinalalambot ng panahon ang puso ng magkapatid na guwapong personalidad na matagal nang gustong makita-makausap ng kanilang ina. Sa isang napakahabang interview na pinagbigyan ng magkapatid ay hindi nila minsan man binanggit ang pangalan ng kanilang mommy. Wala talaga, as in, parang ipinanganak sila sa mundo na walang babaeng nagdalantao para sa kanilang dalawa. Paglilinaw ng aming source, “’Yun na kasi ang usapan. Pumayag ang mag-utol na magpa-interview at magpa-pictorial sa isang kundisyon. Walang banggit ng kahit ano tungkol sa mommy nila. “Nu’ng una, e, hindi maintindihan ng mismong publication kung bakit. Paano nga naman sila na-ging tao kundi dahil sa daddy at mommy nila? Dalawang tao at hindi isa lang ang dapat nilang tanawan ng utang na loob. “Pero hindi gustong gawin ng magkapatid ang interview kapag kasama ang mommy nila sa mga kuwento. Hindi bale na lang daw, kaya nakinig naman sa kanila ang staff ng magazine,” sabi ng aming impormante.

Mas maganda na raw na huwag na lang silang magsalita tungkol sa kanilang ina. Emosyonal kasi ang magkapatid. Baka may masabi pa silang masakit na lalo pang magpalaki sa kanilang pribadong problema. “Naiintindihan ‘yun ng mag-iinterbyu sa kanila, iniwasan na lang ang mga tanong na may connection sa mommy nila. Mas maganda na nga naman ‘yun, wala silang masasaktan. “Kapag nagsalita kasi sila tungkol sa mommy nila, e, siguradong matinding gulo na naman ang kauuwian nu’n. Magiging busy na naman ang social media. Kilo-kilometrong litanya na naman ang mababasa natin na ang nagsasalita, e, ang mommy nila. “So, para wala na silang masaktan, para wala nang mag-react negatively, e, sinadya nilang huwag nang mag-comment tungkol sa mommy nila. “Marami nang humusga sa magkapatid, tinawag na silang walang utang na loob dahil sa ginagawa nila sa mommy nila. Pero sabi nga ng isang very close sa family nila, hindi naman kasi natin alam kung ano ang ginawa ng ina ng magkapatid para tumigas ang loob nila nang sobra-sobra. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, idaan na lang natin sa hardcourt ang paghuhulaan. Mag-basketball na lang tayo!” pagtatapos ng aming source.

