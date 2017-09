Albie Casino ‘maangas, walang respeto, mukhang pera’ Bandera

GALIT na galit ngayon kay Albie Casino ang madlang pipol! E, kasi nga, nakakabwisit talaga ang karakter niya sa afternoon serye ng ABS-CBN na Pusong Ligaw. Maangas, walang respeto, mukhang pera at barumbado ang role ni Albie sa Pusong Ligaw kaya nagmarka agad sa manonood ang kanyang karakter. In fairness, bagay na bagay kay Albie ang nasabing role, dahil talagang isusumpa mo siya sa kanyang kasamaan. Last week pumasok sa programa ang binata bilang si Leon, ang lalaking aakalaing nawawalang anak nina Tessa (Beauty Gonzalez) at Caloy (Joem Bascon). Mukhang maliligaw ng landas ang paghahanap ni Tessa sa kanyang tunay na anak lalo pa’t pareho ito ng sinapit kay Leon. Tulad kasi ni Rafael (Enzo Pineda) ay napulot lang din si Leon noong mag-iisang taong gulang lamang ito. Kaya naman kahit wala pang sapat na ebidensya ay unti-unting nabulag ni Jaime (Raymond Bagatsing) si Tessa sa katotohanang si Leon na nga ang nawawalang anak nito. Gagamitin naman ng walang malay rin na si Leon ang pagkakataon para magkapera at mabayaran ang kanyang mga utang. Samantala, nakarating na rin kay Marga (Bianca King) ang balitang nahanap na si Rafael. Ano kaya ang gagawin ni Marga para maitago ang nalalaman kay Caloy? Hanggang kailan magiging mailap ang katotohanan kay Tessa? Huwag palampasin ang mas umiinit pang mga tagpo sa Pusong Ligaw pagkatapos ng It’s Showtime sa ABS-CBN o sa ABS-CBN HD (Sky ch 167).

