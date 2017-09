Female star ‘doble kara’ kaya iniiwan ng mga dyowa By Cristy Fermin Bandera



ANG kakaibang ugali pala ng isang magandang aktres ang sinukuan ng boyfriend niyang pamosong aktor. Nagtagal din naman sila pero dumating ang male personality sa sukdulan. May mga pagkakataon palang kapag wala sa magandang mood ang magandang aktres ay basta na lang siya nagwawala-walaan. Hanap nang hanap sa kanya ang aktor pero wala siyang pagpaparamdam. Kuwento ng aming source, “Di nga ba, mahirap ispilengin ang ugali ni ___ (pangalan ng magandang aktres)? Kahit naman ang family niya, e, sumuko sa kakaibang ugali niya. “‘Yung isang ex niya, e, sumuko sa napakahirap niyang pakibagayan at sabayang ugali. Sumpungin kasi siya, kakaiba ang ugali niya, mahirap kapain kung ano ang mood niya everyday. “Paiba-iba kasi, para siyang klima na mahirap hulaan kung okey siya o hindi. Basta, nahirapan sa kanya ang boyfriend niya, kaya nagbabu na lang!” simulang kuwento ng aming impormante. Hindi lang naman ang mga nagiging karelasyon ng magandang aktres ang may patotoo na kakaiba ang ugali ng magandang aktres, kahit ang kanyang mga kasamahang artista ay ganu’n din, kilalang-kilala na ng mga ito ang mood swings ng girl. “Naku, kapag ganu’n siya, e, walang kumikibo sa kanya. Kung ayaw niyang magsalita, e, di huwag! Kapag nasa mood naman siya, e, para siyang kitikiti na hindi mapakali! “Sobrang kulit at daldal niya, ikaw ang susuko sa kanya. Sabi nga ng mga friends niya, e, mabuti pa nga raw ang panahon at madaling hulaan, pero ang girl na ito, hindi mo alam kung sisikat ba ang araw sa maghapon o magiging maulan! “Nakakaloka siya, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Ching Bautista Silverio. Napakaraming artista sa merkado ng showbiz, pero kakaiba ang tantrums ng isang ito!” pagtatapos ng aming source.

