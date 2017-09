Male performer mareklamo, maldito, ang daming arte By Cristy Fermin Bandera

MINSAN pang nagparamdam ng kaangasan sa isang provincial show ang isang magaling nga pero may sariling mundo namang male performer. Kung saan nagmumula ang kanyang kamalditahan ay tanging siya lang ang nakakaalam. Pagdating ng tropa ng mga singers sa naturang probinsiya ay inimbita silang mag-lunch sa bahay ng presidente ng samahan ng mga tagaroon na ginawa ang lahat para lang maging masaya ang kanilang mga kababayan. Maraming singers na nandu’n, pero hindi siya sumama sa lunch, nagpaiwan sila sa hotel ng kanyang PA. Nagsabi naman ang komite na magpapadala na lang sa kanila ng pagkain kundi sila magpupunta sa bahay ng tagapamahala ng palabas. Kuwento ng aming source, “Di ba, hindi naman ‘yun basta lunch lang? Parang pagbibigay-pugay na rin ‘yun sa mga nang-imbita sa kanila. Pero walang pakialam sa courtesy call ang hitod na male performer, talagang nagpaiwan siya sa hotel. “Na-late nang konti ang food nila dahil may kalayuan ang hotel sa bahay na pinuntahan ng tropa, nagreklamo agad ang PA ng performer, nalipasan na raw ng gutom ang boss niya. “Konting panahon lang, nalipasan na agad ng gutom? Hindi ba puwedeng nahuli lang naman nang konti ang food? Mula nu’n, nakasimangot na ang male performer, hindi na makausap nang maayos kahit ng mga kasamahan niyang singers,” kuwento ng aming impormante. Kinagabihan ang show, hindi na naman siya sumabay sa van na maghahatid sa mga artista at singers sa auditorium, balikan na lang daw sila ng driver, dahil naliligo pa ang male performer. “Napakatagal pa bago siya bumaba ng hotel nu’ng balikan na siya ng driver ng chairman. Nakatulog na nga ang piloto sa kahihintay sa kanya. Nang bumaba siya, nagreklamo na naman ang hitod, bakit daw hindi maganda ang amoy ng van? “Hanggang sa venue, hindi siya nakisalamuha sa mga kasamahan niya, humingi siya ng ibang room, talagang nagsolo lang siya. Inis na inis sa kanya ang ibang performers. “Palagi na lang daw siyang ganu’n, walang ka-PR-PR, feeling siya na ang pinakamagaling na singer sa buong mundo. Napakasarap talaga niyang hampasin ng kinayas na kawayan para magising siya sa katotohanan na marami nang naiinis sa kakaiba niyang attitude,” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, bigay na bigay na ang clue kung sino siya, ha? Getlak n’yo na kung sino ang maldi-tong male performer na itey?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.