Horoscope, September 15, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Gaganda nang gaganda ang iyong karanasan habang unti-unting nalalapit ang kapaskuhan. Sa pag-ibig, lalong iinit at sasaya ang relasyon. Sa pinansyal, mas maraming salapi ang matatanggap nang hindi inaasahan. Mapalad ang 1, 9, 27, 37, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Bukod sa pula mapalad ang pink.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag maging over-conscious sa sarili. Hindi dapat intindihin ang sinasabi iba! Sa pribado at makasariling pamumuhay ay mas madali kang uunlad. Sa pag-ibig, isa lang ang dapat paglaanan ng oras, ang kasuyong Leo. Mapalad ang 3, 18, 21, 36, 43, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Trium-Savitra-Om” Purple at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ang sikreto ng kaligayahan sa araw na ito ay “Pahalagahan ang mga bagay na nasa sa iyo at wag hangarin ang mga bagay na wala sa iyo.” Ang pagiging kuntento ang nagpapahaba ng buhay at nagpapasaya ng anumang relasyon. Mapalad ang 6, 12, 30, 36, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Deva-Om.” White at red ang buenas

Gemini – (May 21-June 21) — Sa patuloy na pagsisipag, biglang madodoble ang kinikita. Sa pag-ibig, hinahanap ka ng isang Sagittarius paunlakan mo ang kanyang paanyaya. Mapalad ang 6, 30, 33, 39, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dosya-Om.” Silver at lavender ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ganyan talaga kapag Setyembre at Oktubre, maraming mangungutang, mahirap kasi ang buhay sa ngayon. Kung namumrobema ka rin sa salapi, masosulusyonan ‘yan kung hihiraman muna ang kasuyong Pisces. Mapalad ang 6, 17, 27, 36, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kubera-Aum-Regama.” Gareen at lilac ang buenas

Leo – (July 23 – August 22) — Sa kabila ng unti-unti ng nauubos ang pera biglang may darating na grasya. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipagrelasyon sa isang Aries. Mapalad ang 3, 12, 21, 36, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Migeta-Om.” Yellow at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi dapat magsawa sa iyong ginagawa, alalahanin mong diyan ka kumikita ng pera. Sa pag-ibig, tama ang suhestiyon ng kasuyo, kailangang muli kayong magkita upang muling uminit ang pagmamahalan. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om.” Violet at silver ang buenas

Libra – (September 23-October 23) — Mag-isip ng dagdag pagkakakitaan na may kaugnayan sa tubig at pagkain ang dapat. Sa pag-ibig, simulan ng maghanap ng bagong mamahalin sa katauhan ng isang Aquarius. Mapalad ang 8, 17, 26, 33, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Akyata-Om-Purana.” Green at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Tuloy ang pag-angat ng kita ngunit bakit nga kaya hindi ka lubusang masaya? Sa pag-ibig, tama ang iyong sapantaha, sa isang Cancer matatagpuan ang ganap na ligaya. Mapalad ang 1, 13, 22, 31, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Purple at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Ang elementong init ang nagbibigay ng suwerte sa mga Sagittarius. Makipagromansahan sa kasuyo at muling painitin ang mag-hapon. Sa kalakal na may kaugnayan sa init at apoy malaking halaga ang kikitain. Mapalad ang 3, 9, 23, 27, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Red at silver ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag apurahin ang pag-unlad! Sa inot-inot na pag-iipon mas madali kang yayaman. Sa pag-ibig, dispatsahin na ang kasuyong Leo na maangas at malakas gumastos. Mapalad ang 6, 9, 18, 27, 36, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Manu-Om-Horan.” Green at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pagsasakprisyo alang-alang sa iba, mas malaking salapi ang iyong kikitain. Sa pag-ibig, ganoon din, iukol ang lahat ng bagay para sa iyong minamahal. Sa ganyang paraan ka uunlad at magiging maligaya. Mapalad ang 2, 13, 25, 34, 42, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sol-Dasa-Om.” Beige at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Mahirap talagang malayo sa pamilya subalit kailangang tiisin upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, kung paanong lagi mo siyang naaalala, ganoon din naman siya sa iyo. Sa muli n’yong pagkikita lalong sasarap ang romansa. Mapalad ang 4, 8, 17, 24, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Bhavalam.” White at gold ang buenas.

