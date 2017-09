Sikat na male celebrity mukhang hindi na marunong maligo, naging dugyutin By Cristy Fermin Bandera

TEASER kung ilarawan ng mga miron ang isang guwapong bagets na kinakikiligan ng mga kababaihan at iniilusyon namang gawing ulam ng mga becki. Marunong siyang makipaglaro. May mga pagkakataong maharot siya, pero may mood din siya na parang kaaway niya ang buong mundo, kaya hindi siya kumikibo at ngumingiti. Pero parte pala ‘yun ng kanyang atake, ng pagpapapansin niya, sinasadya pala niyang magkunwaring suplado kung minsan para mas makapang-imbita siya ng mga taong alam niyang may interes sa kanya. At nagtatagumpay naman ang young actor sa kanyang mga drama, siya ang palaging pinagpipistahan ng mga kababaihan at pinagpapantasyahan ng mga becki, panalo ang bagets. Pero kuwento ng isang source, Pero bakit lately, e, para siyang problemado? Parang lagi siyang may pasan-pasang krus, palagi siyang uneasy at hindi na siya kalinisan tingnan? “Nu’ng minsang nasa bar siya kasama ang mga friends niya, e, para siyang tulaley, parang ang bigat-bigat ng kanyang dalahin, parang pagod na pagod na siya sa buhay. “Ano ba ang pinoproblema niya? Ang career niya na ang ganda-ganda dati, pero ngayon, e, parang inaalat? Pati ang loveteam nila ng isang girl, parang may problema. ‘Yun kaya ang dahilan kung bakit minsan, e, parang ayaw na niyang pumorma at parang hindi na siya mahilig maligo?” tanong-sagot ng aming impormante. Habang gumagawa kasi ng paraan ang kanyang girlfriend para mas sumikat ito ay parang nagpapabaya naman ng katawan ang young actor. Nagpapakita siya sa publiko nang hindi kahanga-hanga ang kanyang dating. “Kaya kung minsan, e, napagbibintangan siyang patukhang, e! Kasi nga, e, hindi naman siya ganyan dati, para siyang model palagi nu’n sa pagporma! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, imbitahan n’yo na rin si Ching Bautista Silverio sa panghuhula, sino ang young actor na ito na hindi na masyadong clean-looking ngayon? “Anong kulay ba ang paborito niya? Black, white, blue, red o yellow? Pili na kayo!” natatawang pagtatapos ng aming source.

